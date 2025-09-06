Топ-13 цікавих ідей для маленької вітальні: дизайнерські поради

Маленька вітальня / © Associated Press

Якщо у вас обмежена площа, не варто жертвувати красою, достатньо грамотно підібрати меблі, освітлення та декор. Видання Martha Stewart розповіло про 13 перевірених ідей від дизайнерів інтер’єрів, які допоможуть візуально збільшити кімнату, зробити її комфортною та сучасною.

Знайдіть креативне місце для телевізора. Замість масивної тумби можна вбудувати телевізор у стіну, інтегрувати його у книжкову полицю чи повісити над каміном. Сучасні моделі навіть імітують картину, коли ви їх не використовуєте. Використайте п’яту стіну. Стеля — недооцінений елемент інтер’єру. Додайте яскраві шпалери, розпишіть її у сміливий колір або підкресліть ефектним світильником. Це приверне увагу вгору та зробить кімнату просторнішою. Зробіть вікна вищими. Повісьте штори максимально високо, прямо під стелю. Довгі портьєри, які торкаються підлоги, візуально витягують кімнату та роблять вікна ширшими. Замініть лампи на бра.Настільні лампи займають багато місця. Оберіть стильні бра на стіну, вони зекономлять простір і додадуть інтер’єру сучасності. Додайте складані меблі. Столики-трансформери, розкладні крісла та відкидні полиці — справжні рятівники у маленьких кімнатах. Вони багатофункціональні та зручні. Використайте світлі фони для мистецтва. Білий чи бежевий колір стін створює відчуття простору та водночас є чудовим полотном для яскравих картин або постерів. Це працює як акцент і візуально розширює кімнату. Виміряйте все заздалегідь. Меблі у маленькій кімнаті повинні бути у правильному масштабі. Надто великі дивани чи столи «з’їдають» простір, тоді як компактні та продумані предмети роблять його візуально більшим. Не бійтеся темних відтінків. Хоч це звучить несподівано, але темні стіни та навіть стеля можуть збільшити простір. Вони додають глибини, створюють драматичний настрій і відвертають увагу від маленької площі. Відмовтеся від бічних столиків. Замість кількох маленьких столиків краще обрати один функціональний журнальний стіл або кілька пуфів, які можна пересувати. Це звільнить місце та додасть зручності. Розташування меблів. Не ставте диван і крісла впритул до стін. Коли меблі трохи відсунуті, простір здається вільнішим і збалансованішим. Створіть фокусну точку. Велика картина, яскрава квітка у горщику чи ефектна лампа можуть стати акцентом, який відвертатиме увагу від розмірів кімнати та об’єднає інтер’єр. Журнальний стіл. Масивні столи варто замінити на компактніші рішення — кілька маленьких столиків або пуфи, які легко пересувати. Це додає мобільності та легкості простору. Покладіть великий килим. Великий килим здатен візуально об’єднати всі зони вітальні. Він створює відчуття цілісності та робить кімнату просторішою.

Маленька вітальня може бути стильною та зручною, якщо використовувати правильні дизайнерські лайфгаки. Гра з освітленням, кольорами та функціональними меблями допоможе вам створити простір, у якому захочеться проводити більше часу.