46
3 хв

Топ-14 спільних осінніх занять для вас і вашого собаки

Осінь — це не лише гарячий чай і теплі светри, а й чудова нагода проводити більше часу зі своїм чотирилапим другом. Коли листя хрумтить під лапами, а повітря сповнене ароматом яблук і гарбузів, навіть звичайна прогулянка перетворюється на пригоду.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Топ-14 цікавих осінніх занять для вас і вашого собаки

Топ-14 цікавих осінніх занять для вас і вашого собаки / © Associated Press

Видання Daily Paws зібрало цікаві ідеї осінніх активностей для собак і їхніх власників, від збору яблук до прогулянок двориками. Отже, ловіть натхнення та створіть свій список «осінніх обовʼязкових собачих справ».

Відвідайте гарбузову ферму

У жовтні в Україні дедалі більше гарбузових фестивалів і фотозон. Оберіть локацію, де дозволено приходити з собаками та вирушайте на полювання за ідеальним гарбузом. Це не тільки гарна нагода для фотосесії, а й чудовий спосіб провести день на свіжому повітрі.

Порада: переконайтеся, що собака сходила «до туалету» перед поїздкою та візьміть пакетики для прибирання з собою.

Збирайте яблука

Яблуневі сади восени — справжня казка. Багато господарств у Київській, Львівській та Вінницькій областях дозволяють приходити з тваринами. Ви збираєте плоди для пирога, а ваш пес досліджує нові запахи. До речі, яблука у невеликих кількостях — безпечний та навіть корисний перекус для собак, але без кісточок!

Вирушайте в осінній похід

Прохолодне повітря — саме те, що потрібно для тривалих прогулянок і походів. Ваш собака оцінить нові маршрути, а ви — можливість побути на природі та відпочити від міста. Оберіть лісову стежку чи парк із гарною жовтневою панорамою.

Порада: не забудьте воду, мисочку та повідець, адже навіть на природі безпека понад усе.

Перетворіть футбольний вечір на свято

Влаштуйте домашній перегляд гри з улюбленцем поруч. Ви — з попкорном, він — зі своїм собачим смаколиком. А якщо хочете справжнього фан-ефекту — одягніть удвох светри у кольорах вашої улюбленої команди.

Спечіть домашні ласощі для собаки

Осінь — час ароматної випічки. Чому б не пригостити нею і свого друга. Спробуйте зробити гарбузові печива для собак — просто змішайте варений гарбуз, вівсяні пластівці та яйце, сформуйте кульки та запечіть. Без цукру, солі та спецій і ваш пес буде у захваті.

Виріжте разом гарбуз

Не давайте сирий гарбуз своєму псу, адже він може подразнювати шлунок, але дозвольте йому «контролювати процес». А якщо хочете креативу, спробуйте вирізати гарбуз із зображенням мордочки свого улюбленця.

Участь у костюмованому конкурсі

Гелловін — чудова нагода показати характер вашого собаки. Зробіть або знайдіть комфортний костюм і подайте заявку на участь у місцевому фестивалі чи онлайн-конкурсі. Головне, щоб тварині було зручно та не спекотно.

Грайте з опалим листям

Хто сказав, що діти мають усі права на купи листя. Собаки обожнюють стрибати к них і ганятися за летючими листочками. Розвага безплатна, а радості — море.

Розвивайте мозок

Осінні вечори ідеальні для спокійних ігор удома. Спробуйте інтерактивні головоломки для собак або зробіть їх самостійно, наприклад, сховайте смаколики у рулончиках із паперу чи коробках. А паралельно ви можете збирати власний пазл із собакою на зображенні.

Влаштуйте вечір затишку

Плед, чашка какао, кіно і собака поруч — ідеальний рецепт щастя. Восени можна частіше дозволяти собі «вечір без планів» і просто насолоджуватися моментом.

Вирушайте у кукурудзяний чи осінний лабіринт

Такі атракції вже з’являються в Україні, наприклад, під Києвом або Львовом. Якщо лабіринт «dog-friendly», вирушайте туди разом. Це весело, активно та чудово тренує командну взаємодію між вами та вашим хвостиком.

Готуйте разом до свята

Якщо плануєте святкову вечерю, не забудьте й про вашого улюбленця. Невелика кількість вареної індички без спецій, гарбузове пюре чи рис — чудові частування, які не зашкодять собаці.

Участь у благодійному забігу

Осінь — сезон благодійних забігів і марафонів. Багато з них дозволяють участь із собаками. Це нагода і для руху, і для доброї справи. А після пробіжки ідеально смакуватиме гарячий чай і заслужений відпочинок.

Переглядайте собачі шоу

В Україні можна знайти онлайн-трансляції виставок або відвідати місцеві заходи кінологічних клубів. Це надихає, розчулює та дозволяє ще більше цінувати наших чотирилапих друзів.

Холодні ранки, золоті дерева, прогулянки, які пахнуть кавою, все це осінь — чудовий період, щоб сповільнитися та просто бути разом. І хто, як не ваш пес, покаже, як тішитися дрібницям і насолоджуватися кожною миттю життя.

