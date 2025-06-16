Топ-15 порід собак, які ідеально підходять тим, кому подобаються коти / © Associated Press

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Якщо ви все життя були шанувальником пухнастих муркотунів, але задумалися над тим, щоб завести собаку — ця добірка допоможе обрати ідеального компаньйона. Перш ніж заводити собаку, спочатку добре вивчити особливості породи, а також, за можливості, спробувати тимчасове «усиновлення», про це розповіло видання Martha Stewart. Варто пам’ятати, що навіть «котячі» за темпераментом собаки потребують уваги, фізичної активності та регулярного догляду.

Шіба-іну

Маленький «самурай» зі складним характером. Шіба-іну дуже незалежні, стримані, не надто люблять обійми та можуть бути впертими — чимось нагадують справжніх котів. Вони тихі, рідко гавкають, надають перевагу власній компанії, але при цьому надзвичайно віддані господарю.

Басенджі

Його часто називають «африканським собакою, який не гавкає». Басенджі видають специфічні звуки, схожі на йодлювання. Вони розумні, незалежні, охайні та майже не мають запаху — ще одна риса, яка наближає їх до котячого світу.

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Бішон фрізе

Маленький пухнастий клубочок, який обожнює сидіти на колінах. Бішон лагідний, веселий та ніжний. Як і коти, не надто любить воду, зате потребує регулярного догляду за своєю шовковистою шерстю.

Бульдог

Попри свою масивність, бульдоги — справжні «диванні собаки». Вони дуже люблять обійми, не потребують тривалих прогулянок і легко адаптуються до спокійного способу життя. Їхня упертість та незалежність іноді нагадують котячу поведінку.

Чихуахуа

Маленька собачка з великим характером. Вона легка у догляді, може прожити до 20 років, але іноді стає трохи полохливою та нервовою, особливо у нових ситуаціях — дуже схоже на деяких боязких котів.

Китайський шарпей

Серйозний, мовчазний, самодостатній. Його зморшкувата мордочка нагадує плюшевого ведмедика, але характер має незалежний та трохи відсторонений. Він любить бути поруч із господарем, але більше охороняє, ніж обіймає.

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Чау-чау

Ця порода вирізняється своєю гордовитою поставою, величністю та міцною прив’язаністю до однієї людини. Чау-чау незалежні, не надто ласкаві, але щиро віддані своїм господарям.

Великий піренейський собака

Попри гігантські розміри, піренейський собака дуже спокійний, лагідний та терплячий. Йому достатньо короткої прогулянки на день, а решту часу він залюбки проведе вдома — наче велика кішка.

Японський хін

Цей маленький пес має шляхетну натуру. Японські хіни спокійні, акуратні та дуже люблять перебувати вдома. Вони мало гавкають, лагідні та можуть стати справжнім компаньйоном для тих, хто звик до затишку та тиші.

Манчестерський тер’єр

Хоча тер’єри часто асоціюються з активністю, манчестерський варіант — виняток. Він дуже відданий сім’ї, стриманий з незнайомцями та має сильний мисливський інстинкт. Своєю зосередженістю на господареві він нагадує домашніх котів.

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Пекінес

Справжній маленький лев. Пекінеси самостійні, розумні, часом навіть уперті. Їхня королівська натура вимагає поваги. Як і коти, вони часто самі обирають, коли прийти за ласкою.

Дог (великий датський собака)

Ця порода часто дивує: величезний розмір і водночас спокій, лагідність, доброта. Вони не потребують великих фізичних навантажень, залюбки сидять поряд на дивані та обожнюють увагу господаря.

Шотландський тер’єр

Скотті — справжній незалежний індивідуаліст. Маленький, але впевнений у собі, самостійний та розумний. Його незалежність робить його схожим на котів, а розум — на ідеального товариша.

Ши-тцу

Веселі та грайливі ши-тцу — це джерело позитиву. Їхній характер поєднує у собі любов до людей, ніжність та грайливість. Це собачка-комік, яка завжди знайде, чим вас розсмішити.

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Уіппет

Стрункий, граціозний, легкий у догляді уіппет нагадує кота своїми рухами та любов’ю до тепла. Через мінімальний жировий прошарок він швидко замерзає, тож часто шукає теплі місця у домі для сну — точно як домашній кіт.

Такі породи можуть стати ідеальним першим кроком для поціновувачів котів, які хочуть відкрити для себе чарівний світ собак.