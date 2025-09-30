Топ-16 осінніх однорічних рослин, які варто посадити зараз, щоб сад цвів протягом осені

Дасті Міллер / © Associated Press

Реклама

Осінь — це час затишку, теплих кольорів і магії природи. Сади, які ще кілька тижнів тому сяяли яскравим літнім розмаїттям, можуть здатися трохи порожніми. Але насправді це ідеальний момент, щоб освіжити клумби та подарувати саду нове життя. Однорічні рослини, висаджені зараз, не лише прикрасять осінні дні яскравими барвами, а й створять гармонійні композиції до самих морозів.

Видання Martha Stewart розповіло про найкрасивіші та найстійкіші рослини, які допоможуть вашому саду розквітнути навіть у прохолодну пору року.

Нагідки

Так звана кадендула з яскраво-оранжевими та золотистими квітами. Рослина має прекрасний вигляд у букетах і садах восени, а також легко вирощується із насіння одразу у ґрунті.

Реклама

Целозія

Пухнасті рожеві чи малинові «пір’їнки» целозії додають елегантності бордюрам і клумбам. Квіти можна використовувати свіжими або сушити.

Кінза

Швидкоростуча ароматна зелень, яка після літньої спеки добре росте восени. Можна залишити для цвітіння та отримати насіння коріандру.

Колеус

Яскраві листяні рослини, які утворюють барвистий килим у саду чи каскадом звисають із контейнерів.

Кріп

Чудово росте у контейнерах та у відкритому ґрунті. Кріп приваблює метеликів і допомагає створити живий, насичений осінній сад.

Реклама

Дасті Міллер

Сріблясте, пухнасте листя додає саду контрасту та гармонійно поєднуються з іншими кольорами.

Салат «Forellenschluss»

Листя світло-зелене з бордовими плямами, яке витримує легкі заморозки. Ідеальний для клумб та контейнерів, а ще смачний в осінніх салатах.

Гірчиця «Osaka Purple»

Великі фіолетові листки мають красивий вигляд у саду, а молоді листки можна додавати у салати.

Настурція

Яскраві помаранчеві, червоні, жовті та рожеві квіти. Їх можна використовувати в їжу та для залучення запилювачів.

Реклама

Декоративна капуста

Листя чудових осінніх відтінків: синьо-фіолетове, зелене, кремове. Яскраві кольори проявляються після прохолодних днів.

Фіалка триколірна

Морозостійкі квіти всіх відтінків — від пурпурового до апельсинового. Ідеальні для масового садіння у саду чи контейнерах.

Ротики садові

Осінній варіант популярного весняного квітника. Підходить для південних регіонів та може повторно цвісти восени.

Соняшник

Яскраві класичні та незвичайні сорти: червоні, коричневі, шоколадні. Має гарний вигляд біля бордюру та у контейнерах.

Реклама

Аліссум солодкий

Маленькі, ароматні квіти, морозостійкі та прості у догляді. Ідеальні для заповнення простору між великими рослинами.

Гвоздики

Яскраві рожеві, червоні та лавандові квіти. Рослина легко зростає із насіння та продовжує тішити до перших заморозків.

Чорнобривці

Яскраво-жовті пелюстки з темним центром створюють ефектні масові насадження. Цвітуть до перших морозів і прекрасно поєднуються з іншими осінніми кольорами.

Коли ви садите ці однорічники восени, ви забезпечуєте свій сад яскравими фарбами, різноманітною текстурою та життям до настання перших морозів. Осінь — це ще одна нагода створити чарівну картину на вашій ділянці.