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ТСН у соціальних мережах

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Топ-17 речей, які не можна зберігати під раковиною: важливо знати кожній господині

Полиці під раковиною — здавалося б, зручне місце для зберігання всілякого домашнього дріб’язку: від мийних засобів до запасів паперових рушників. Але насправді це — одне з найнебезпечніших місць у домі для багатьох речей.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Топ-17 речей, які не можна зберігати під раковиною

Топ-17 речей, які не можна зберігати під раковиною / © Credits

Це небезпечно через вологу, брак вентиляції, ризик протікання та близькість до труб і тепла. Видання Martha Stewart розповіло про 17 категорій речей, які не можна тримати під раковиною.

Що не можна зберігати під кухонною раковиною

  • Малі кухонні прилади. Мультиварки, блендери, міксери — ці прилади легко можуть зіпсуватися через вологість або випадкові протікання. Краще зберігати у сухій шафці чи коморі.

  • Паперові вироби. Рушники, серветки, пакети — усе це швидко намокає та псується від конденсату чи витоку. Ідеально: полиця у коморі чи на верхній кухонній шафці.

  • Капсули та таблетки для посудомийки. Волога під раковиною може розчинити капсули ще до використання. Тримайте їх у щільно закритому контейнері у сухому місці.

  • Мийні та очисні засоби. Окрім ризику протікань, це — небезпека для дітей та домашніх тварин. Зберігайте у шафці з замком або на високій полиці.

  • Цибуля та картопля. Хоч вони й люблять темряву, але не вологу. Під раковиною — ідеальні умови для гниття. Тримайте у кошику з вентиляцією у прохолодному кутку кухні.

  • Легкозаймисті засоби. Аерозолі, розчинники, спиртовмісні рідини — особливо небезпечні біля теплових приладів. Зберігайте у добре вентильованому сухому місці, якомога далі від тепла.

  • Корм для тварин. Ризик перехресного забруднення: з їжі можуть потрапити хімікати та навпаки. Краще тримати у герметичних контейнерах окремо.

  • Каструлі, сковорідки та посуд. Навіть невелика волога може стати причиною корозії чи бактеріального зараження. Місце для них — у звичайних шафах якомога далі від труб.

  • Контейнери для зберігання їжі. Як і з посудом — краще не ризикувати здоров’ям сім’ї. Тримайте на верхніх полицях кухонної стінки чи у коморі.

  • Губки та серветки. Губки вбирають вологу, утримують бактерії — а під раковиною їм «ідеальні» умови для розмноження мікробів. Зберігайте у сухому місці чи часто міняйте.

  • Батарейки. Температурні перепади під раковиною можуть спричинити протікання чи зниження ефективності. Краще тримати у шафці за кімнатної температури.

  • Інсектициди та отрути від гризунів. Навіть у закритій упаковці вони становлять небезпеку для дітей та домашніх улюбленців.Зберігайте у високих шафах із замком.

  • Вогнегасник. В екстреній ситуації важливо мати до нього миттєвий доступ. А ще — волога може заіржавіти корпус. Краще повісити на відкритому місці чи біля входу в кухню.

Що не варто зберігати під ванною раковиною

  • Рушники, килимки, текстиль. Навіть незначні протікання чи конденсат можуть зіпсувати тканину та сприяти розвитку плісняви. Тримайте текстиль у сухій шафці чи в окремому ящику.

  • Косметика. Більшість косметичних засобів не терплять вологи та перепадів температур: змінюється склад, знижується ефективність. Зберігайте в органайзері у спальні чи на полиці у ванній.

  • Туалетний папір. Мокрий туалетний папір — це не тільки незручно, а й антигігієнічно. Зберігайте на полиці чи у спеціальному контейнері.

  • Фени, плойки, електробритви. Електроприлади бояться води. Протікання з труб і прилад зламаний, а ще й потенційно небезпечний. Тримайте їх у закритому ящику чи підвісному органайзері.

Що можна зберігати під раковиною

  • Гумові рукавички

  • Запасні губки у герметичних пакетах

  • Відра, совки, ганчірки

  • Запасні мішки для сміття

  • Йоржики для унітаза (у ванній)

Порада: обов’язково використовуйте герметичні контейнери, органайзери з кришками, вологозахисні піддони та регулярно перевіряйте стан труб.

Шафа під раковиною — не склад для всього підряд. Волога, перепади температури, хімічні речовини та обмежена вентиляція роблять її небезпечною для більшості речей. Якщо хочете зберегти своє майно — та здоров’я родини — перегляньте, що ви там тримаєте.

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