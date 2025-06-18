Топ-17 речей, які не можна зберігати під раковиною: важливо знати кожній господині

Топ-17 речей, які не можна зберігати під раковиною / © Credits

Це небезпечно через вологу, брак вентиляції, ризик протікання та близькість до труб і тепла. Видання Martha Stewart розповіло про 17 категорій речей, які не можна тримати під раковиною.

Малі кухонні прилади. Мультиварки, блендери, міксери — ці прилади легко можуть зіпсуватися через вологість або випадкові протікання. Краще зберігати у сухій шафці чи коморі.

Паперові вироби. Рушники, серветки, пакети — усе це швидко намокає та псується від конденсату чи витоку. Ідеально: полиця у коморі чи на верхній кухонній шафці.

Капсули та таблетки для посудомийки. Волога під раковиною може розчинити капсули ще до використання. Тримайте їх у щільно закритому контейнері у сухому місці.

Мийні та очисні засоби. Окрім ризику протікань, це — небезпека для дітей та домашніх тварин. Зберігайте у шафці з замком або на високій полиці.

Цибуля та картопля. Хоч вони й люблять темряву, але не вологу. Під раковиною — ідеальні умови для гниття. Тримайте у кошику з вентиляцією у прохолодному кутку кухні.

Легкозаймисті засоби. Аерозолі, розчинники, спиртовмісні рідини — особливо небезпечні біля теплових приладів. Зберігайте у добре вентильованому сухому місці, якомога далі від тепла.

Корм для тварин. Ризик перехресного забруднення: з їжі можуть потрапити хімікати та навпаки. Краще тримати у герметичних контейнерах окремо.

Каструлі, сковорідки та посуд. Навіть невелика волога може стати причиною корозії чи бактеріального зараження. Місце для них — у звичайних шафах якомога далі від труб.

Контейнери для зберігання їжі. Як і з посудом — краще не ризикувати здоров’ям сім’ї. Тримайте на верхніх полицях кухонної стінки чи у коморі.

Губки та серветки. Губки вбирають вологу, утримують бактерії — а під раковиною їм «ідеальні» умови для розмноження мікробів. Зберігайте у сухому місці чи часто міняйте.

Батарейки. Температурні перепади під раковиною можуть спричинити протікання чи зниження ефективності. Краще тримати у шафці за кімнатної температури.

Інсектициди та отрути від гризунів. Навіть у закритій упаковці вони становлять небезпеку для дітей та домашніх улюбленців.Зберігайте у високих шафах із замком.