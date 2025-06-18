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Топ-17 речей, які не можна зберігати під раковиною: важливо знати кожній господині
Полиці під раковиною — здавалося б, зручне місце для зберігання всілякого домашнього дріб’язку: від мийних засобів до запасів паперових рушників. Але насправді це — одне з найнебезпечніших місць у домі для багатьох речей.
Це небезпечно через вологу, брак вентиляції, ризик протікання та близькість до труб і тепла. Видання Martha Stewart розповіло про 17 категорій речей, які не можна тримати під раковиною.
Що не можна зберігати під кухонною раковиною
Малі кухонні прилади. Мультиварки, блендери, міксери — ці прилади легко можуть зіпсуватися через вологість або випадкові протікання. Краще зберігати у сухій шафці чи коморі.
Паперові вироби. Рушники, серветки, пакети — усе це швидко намокає та псується від конденсату чи витоку. Ідеально: полиця у коморі чи на верхній кухонній шафці.
Капсули та таблетки для посудомийки. Волога під раковиною може розчинити капсули ще до використання. Тримайте їх у щільно закритому контейнері у сухому місці.
Мийні та очисні засоби. Окрім ризику протікань, це — небезпека для дітей та домашніх тварин. Зберігайте у шафці з замком або на високій полиці.
Цибуля та картопля. Хоч вони й люблять темряву, але не вологу. Під раковиною — ідеальні умови для гниття. Тримайте у кошику з вентиляцією у прохолодному кутку кухні.
Легкозаймисті засоби. Аерозолі, розчинники, спиртовмісні рідини — особливо небезпечні біля теплових приладів. Зберігайте у добре вентильованому сухому місці, якомога далі від тепла.
Корм для тварин. Ризик перехресного забруднення: з їжі можуть потрапити хімікати та навпаки. Краще тримати у герметичних контейнерах окремо.
Каструлі, сковорідки та посуд. Навіть невелика волога може стати причиною корозії чи бактеріального зараження. Місце для них — у звичайних шафах якомога далі від труб.
Контейнери для зберігання їжі. Як і з посудом — краще не ризикувати здоров’ям сім’ї. Тримайте на верхніх полицях кухонної стінки чи у коморі.
Губки та серветки. Губки вбирають вологу, утримують бактерії — а під раковиною їм «ідеальні» умови для розмноження мікробів. Зберігайте у сухому місці чи часто міняйте.
Батарейки. Температурні перепади під раковиною можуть спричинити протікання чи зниження ефективності. Краще тримати у шафці за кімнатної температури.
Інсектициди та отрути від гризунів. Навіть у закритій упаковці вони становлять небезпеку для дітей та домашніх улюбленців.Зберігайте у високих шафах із замком.
Вогнегасник. В екстреній ситуації важливо мати до нього миттєвий доступ. А ще — волога може заіржавіти корпус. Краще повісити на відкритому місці чи біля входу в кухню.
Що не варто зберігати під ванною раковиною
Рушники, килимки, текстиль. Навіть незначні протікання чи конденсат можуть зіпсувати тканину та сприяти розвитку плісняви. Тримайте текстиль у сухій шафці чи в окремому ящику.
Косметика. Більшість косметичних засобів не терплять вологи та перепадів температур: змінюється склад, знижується ефективність. Зберігайте в органайзері у спальні чи на полиці у ванній.
Туалетний папір. Мокрий туалетний папір — це не тільки незручно, а й антигігієнічно. Зберігайте на полиці чи у спеціальному контейнері.
Фени, плойки, електробритви. Електроприлади бояться води. Протікання з труб і прилад зламаний, а ще й потенційно небезпечний. Тримайте їх у закритому ящику чи підвісному органайзері.
Що можна зберігати під раковиною
Гумові рукавички
Запасні губки у герметичних пакетах
Відра, совки, ганчірки
Запасні мішки для сміття
Йоржики для унітаза (у ванній)
Порада: обов’язково використовуйте герметичні контейнери, органайзери з кришками, вологозахисні піддони та регулярно перевіряйте стан труб.
Шафа під раковиною — не склад для всього підряд. Волога, перепади температури, хімічні речовини та обмежена вентиляція роблять її небезпечною для більшості речей. Якщо хочете зберегти своє майно — та здоров’я родини — перегляньте, що ви там тримаєте.