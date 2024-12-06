Топ-20 способів корисного використання харчової соди

Харчова сода – це один із основних інгредієнтів для випікання та універсальний засіб, який стане вашим помічником у домашньому господарстві.

Видання Martha Stewart поділилося корисними порадами, як максимально використати цей простий і доступний продукт у побуті.

Що таке харчова сода

Харчова сода (бікарбонат натрію) – це лужна сполука, яка утворює бульбашки вуглекислого газу за умови змішування з кислотою. Саме ця властивість робить її незамінною для випічки. Проте сода має ще одну цінну якість: вона — природний абразив, що дозволяє використовувати її для видалення бруду, плям і запахів. Харчова сода — це економічний та екологічно чистий варіант для очищення. Вона універсальна та підходить для виконання багатьох завдань.

Проте будьте обережні: сода може бути надто агресивною для деяких поверхонь, як-от скло, дзеркала, алюмінієві вироби, натуральний камінь або дорогі ювелірні прикраси.

Що не можна змішувати з харчовою содою

Щоб уникнути небажаних реакцій, не змішуйте соду з такими речовинами:

Перекис водню (у закритій тарі)

Аміак

Хлорний відбілювач

Хімічні очисні засоби

Алкоголь

Деякі з цих сумішей можуть виділяти шкідливі пари, наприклад, кисень або токсичні речовини, що становлять небезпеку для здоров’я.

20 способів використання харчової соди

Дезодорування сміттєвих баків. Посипте трохи соди всередину баку, щоб нейтралізувати неприємні запахи. А для глибшого очищення – змішайте соду з водою та використовуйте як спрей. Видалення плям від кави та чаю. Сода чудово впорається з плямами на керамічних кухлях. Достатньо посипати її всередину та протерти вологою губкою. Очищення решіток духовки. Замочіть решітки у ванні з гарячою водою та содою на кілька годин, а потім протріть щіткою. Прочищення каналізації. Для усунення засмічень висипте ½ склянки соди у злив, додайте стільки ж оцту та накрийте. Через 30 хвилин промийте гарячою водою. Очищення затирання. Зробіть пасту з соди та води, нанесіть її на шви між плитками, а потім протріть зубною щіткою. Освіження унітазів. Посипте содою внутрішню частину унітаза, дайте трохи постояти, потім почистьте щіткою. Попереднє замочування білизни. Замочіть одяг з плямами у воді з додаванням соди. Це допоможе видалити навіть стійкі забруднення. Покращення прального засобу. Додайте соду до циклу прання для видалення запахів і освітлення тканини. Очищення пральної машини. Запустіть пустий цикл із содою, щоб видалити накип і дезодорувати барабан. Очищення каструль і сковорідок. Пригорілі рештки легко знімаються пастою з соди та води. Нанесіть її, залиште на 15-30 хвилин, потім зітріть. Очищення дверей душової кабіни. Для видалення мінеральних відкладень поєднуйте оцет і соду. Спочатку протріть поверхню гарячим оцтом, а потім обробіть содою. Очищення килимів. Посипте килим содою, дайте їй увібрати запахи, а потім пропилотяжте. Догляд за матрацом. Освіжіть матрац, посипавши його содою, а потім приберіть залишки пилотягом. Видалення запахів із взуття. Посипте трохи соди у взуття, щоб нейтралізувати неприємний запах. Чистка плит. Використовуйте пасту з соди для очищення жирних залишків на поверхнях плити. Очищення дерев'яних обробних дощок. Змішайте соду з половиною лимона та потріть дошку, щоб видалити плями та запахи. Освіження холодильника. Відкрита коробка з содою у холодильнику нейтралізує неприємні запахи. Чистка нержавійної сталі. Посипте содою раковини чи світильники, потім протріть вологою ганчіркою. Срібло. Паста з соди та води повертає блиск сріблу. Уникайте обробки окиснених поверхонь, щоб зберегти патину. Видалення плям з пластикових контейнерів. Нанесіть пасту з соди на забруднені ділянки, залиште на ніч і змийте вранці.

Харчова сода – справжній скарб для будь-якої господині. Вона проста у використанні, безпечна для здоров'я та навколишнього середовища, а також допомагає зекономити на дорогих засобах для чищення.

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