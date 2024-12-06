Топ-20 способів корисного використання харчової соди

Харчова сода – це один із основних інгредієнтів для випікання та універсальний засіб, який стане вашим помічником у домашньому господарстві.
Видання Martha Stewart поділилося корисними порадами, як максимально використати цей простий і доступний продукт у побуті.
Що таке харчова сода
Харчова сода (бікарбонат натрію) – це лужна сполука, яка утворює бульбашки вуглекислого газу за умови змішування з кислотою. Саме ця властивість робить її незамінною для випічки. Проте сода має ще одну цінну якість: вона — природний абразив, що дозволяє використовувати її для видалення бруду, плям і запахів. Харчова сода — це економічний та екологічно чистий варіант для очищення. Вона універсальна та підходить для виконання багатьох завдань.
Проте будьте обережні: сода може бути надто агресивною для деяких поверхонь, як-от скло, дзеркала, алюмінієві вироби, натуральний камінь або дорогі ювелірні прикраси.
Що не можна змішувати з харчовою содою
Щоб уникнути небажаних реакцій, не змішуйте соду з такими речовинами:
- Перекис водню (у закритій тарі)
- Аміак
- Хлорний відбілювач
- Хімічні очисні засоби
- Алкоголь
Деякі з цих сумішей можуть виділяти шкідливі пари, наприклад, кисень або токсичні речовини, що становлять небезпеку для здоров’я.
20 способів використання харчової соди
- Дезодорування сміттєвих баків. Посипте трохи соди всередину баку, щоб нейтралізувати неприємні запахи. А для глибшого очищення – змішайте соду з водою та використовуйте як спрей.
- Видалення плям від кави та чаю. Сода чудово впорається з плямами на керамічних кухлях. Достатньо посипати її всередину та протерти вологою губкою.
- Очищення решіток духовки. Замочіть решітки у ванні з гарячою водою та содою на кілька годин, а потім протріть щіткою.
- Прочищення каналізації. Для усунення засмічень висипте ½ склянки соди у злив, додайте стільки ж оцту та накрийте. Через 30 хвилин промийте гарячою водою.
- Очищення затирання. Зробіть пасту з соди та води, нанесіть її на шви між плитками, а потім протріть зубною щіткою.
- Освіження унітазів. Посипте содою внутрішню частину унітаза, дайте трохи постояти, потім почистьте щіткою.
- Попереднє замочування білизни. Замочіть одяг з плямами у воді з додаванням соди. Це допоможе видалити навіть стійкі забруднення.
- Покращення прального засобу. Додайте соду до циклу прання для видалення запахів і освітлення тканини.
- Очищення пральної машини. Запустіть пустий цикл із содою, щоб видалити накип і дезодорувати барабан.
- Очищення каструль і сковорідок. Пригорілі рештки легко знімаються пастою з соди та води. Нанесіть її, залиште на 15-30 хвилин, потім зітріть.
- Очищення дверей душової кабіни. Для видалення мінеральних відкладень поєднуйте оцет і соду. Спочатку протріть поверхню гарячим оцтом, а потім обробіть содою.
- Очищення килимів. Посипте килим содою, дайте їй увібрати запахи, а потім пропилотяжте.
- Догляд за матрацом. Освіжіть матрац, посипавши його содою, а потім приберіть залишки пилотягом.
- Видалення запахів із взуття. Посипте трохи соди у взуття, щоб нейтралізувати неприємний запах.
- Чистка плит. Використовуйте пасту з соди для очищення жирних залишків на поверхнях плити.
- Очищення дерев'яних обробних дощок. Змішайте соду з половиною лимона та потріть дошку, щоб видалити плями та запахи.
- Освіження холодильника. Відкрита коробка з содою у холодильнику нейтралізує неприємні запахи.
- Чистка нержавійної сталі. Посипте содою раковини чи світильники, потім протріть вологою ганчіркою.
- Срібло. Паста з соди та води повертає блиск сріблу. Уникайте обробки окиснених поверхонь, щоб зберегти патину.
- Видалення плям з пластикових контейнерів. Нанесіть пасту з соди на забруднені ділянки, залиште на ніч і змийте вранці.
Харчова сода – справжній скарб для будь-якої господині. Вона проста у використанні, безпечна для здоров'я та навколишнього середовища, а також допомагає зекономити на дорогих засобах для чищення.
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