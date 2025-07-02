Топ-23 унікальних порід собак: неймовірні характери та зовнішній вигляд

Пекінес / © Associated Press

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Якщо ви мрієте про собаку не як у всіх, обожнюєте дивовижне та стильне, Тоді добірка видання Martha Stewart — саме для вас. Воно розповіло про неймовірні та особливі породи, кожна з яких здивує вас своєю красою, вдачею чи рідкістю. І, можливо, саме серед них — ваш майбутній улюбленець.

Комондор

«Жива швабра» — так його ніжно називають через довгі білі шнуроподібні пасма. Цей угорський велетень — справжній охоронець: мускулистий, потужний та вірний. Його шерсть не просто ефектна, а й функціональна — захищає від хижаків та погоди.

Великий вандейский бассет-гриффон

Мисливець із душевним характером. Має довгу мордочку, кумедну «борідку», кучеряву шерсть і надзвичайну витривалість. Легенда французьких лісів.

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Бельгійська вівчарка лакенуа

Рідкісний серед бельгійських вівчарок. Має скуйовджену, жорстку шерсть, чарівну харизму та високий інтелект. Любить порядок і стане вашим вірним захисником.

Пулі

Мініатюрна версія комондора, але з пружнішою енергією. Його дреди — не просто тренд, а спадщина тисячоліть. Один із пращурів пуделя.

Леонбергер

Гігант із добрим серцем. Походить від сенбернара та ньюфаундленда. Має левову зовнішність і ніжну душу. Ідеальний для великих родин — обожнює дітей.

Бедлінгтон-тер’єр

Схожий на ягнятко, але має темперамент спринтера. Його кучерява шерсть та вигнута спина — візитівка цієї активної та веселої породи.

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Скайтер’єр

Низький, довгий, із густим «шлейфом» шерсті, яка закриває очі. Цей аристократ із Шотландії колись був улюбленцем самої королеви Вікторії.

Котон-де-Тулеар

«Хмаринка на лапках» з Мадагаскару. Має надзвичайно м’яку, котонову шерсть і прив’язаність до хазяїна, як у дитини до мами.

Денді-Дінмонт-тер’єр

Низькорослий, довгий та незвично харизматичний. Рідкісна британська порода з глибоким гавкотом, який звучить як у великого пса.

Брюссельський грифон

Маленький «бородань» із великою душею. Емоційний, з мімікою — як у людини. Але через чутливість більше підходить дорослим, ніж дітям.

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Кане-корсо

Італійський гладіатор з душею романтика. Має сувору зовнішність, але надзвичайно відданий родині. Ідеальний для захисту.

Басенджі

«Єгипетський кіт у собачому тілі». Не гавкає, а видає щось на кшталт йодля — ніжний, граціозний, незалежний. Ідеальний для поціновувачів екзотики.

Китайський чубатий собака

Може бути майже голим — із «гривою», пензликами на лапах і хвості. А може бути пухнастим. Завжди — ефектний та тендітний.

Тайський ріджбек

Його особливість — смужка шерсті на спині, що росте у зворотному напрямку. Рідкісний, граціозний та дуже відданий.

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Бергамаська вівчарка

Має шерсть із трьох типів волосся, які утворюють природні «дреди». Вірний, спокійний, дружній — і просто скарб для сім’ї.

Староанглійська вівчарка (Бобтейл)

«Ведмедик у тумані». Має густу, пухнасту шерсть, іноді — різноколірні очі. Інтелігентний, веселий, любить бігати на просторах.

Філд-спанієль

Надзвичайно благородний вигляд, шовковиста шерсть і довгі вуха. Розумний, лагідний, але потребує простору.

Пекінес

Королівська порода Стародавнього Китаю. Густий «плащ», маленьке тільце та поважна хода. Незалежний, але ніжний зі «своїми».

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Англійський фоксхаунд

Сильний, швидкий, чутливий до запахів. Ідеальний супутник для активних людей та сімей, які цінують рух і природу.

Норвезький лундехунд

Єдина порода із шістьма пальцями на лапах Цей «альпініст» легко лазить по скелях. Незвичний та дуже витривалий.

Фараоновий собака

Елегантний, з великими стоячими вухами та янтарними очима. Блискуча шерсть і аристократична зовнішність — немов божество Стародавнього Єгипту.

Шкипперке

Маленький «чортик» із великим серцем. Цей собака-будівельник каналів Бельгії завжди хоче бути при ділі. Міцний, охайний та грайливий.

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Салукі

Ангельська витонченість, довгі вуха з шовковистою шерстю та граційна статура. Один із найстаріших мисливців світу. Потребує делікатного ставлення, а натомість дарує безмежну любов.

Кожна з цих порід — як окрема історія, з характером, зовнішністю та місією. Коли ви обираєте собаку, ви обираєте друга, захисника, дзеркало своєї душі. І хто знає, можливо, ваш майбутній найкращий друг має дреди чи «хмаринку» замість шерсті.