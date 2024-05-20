Топ-3 цікавих ідеї для спільного фото з коханою людиною: поради фотографа

Три креативні ідеї для фотографії на ваш мобільний, які ви можете зробити з коханою людиною, чи з подругою.
Фото – це можливість спіймати важливий і дорогоцінний момент життя. Завдяки технологіям і камерам у телефоні, зараз дуже легко зафільмувати щось на пам’ять і сфотографувати свій найкращий момент.
Фотограф Marcos Castaño на своїй сторінці в Instagram разом з коханою запропонував три прості ідеї для фото, які дуже легко повторити.
Варіант 1.
- Покладіть телефон на підлогу екраном догори, ввімкнувши фронтальну камеру
- Нахиліться над камерою, зробіть руками сердечко і подивіться один на одного
Варіант 2.
- Віддайте камеру партнеру, аби він її взяв на витягнуті руки та трішки підняв догори
- Поверніться до нього обличчям, спиною до камери, і обійміть.
- Тут треба приділити увагу задньому плану.
Варіант 3.
- Покладіть телефон на підлогу.
- Схиліться над ним один до одного і поцілуйтесь.
- Ваш поцілунок має бути посередині екрану, а сердечко, що ви зробите руками, трішки збоку.
Кожне таке фото чудово підійде на заставку телефону, або його можна роздрукувати та поставити у рамку вдома.
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