Топ-3 цікавих ідеї для спільного фото з коханою людиною: поради фотографа

Три креативні ідеї для фотографії на ваш мобільний, які ви можете зробити з коханою людиною, чи з подругою.

Фото – це можливість спіймати важливий і дорогоцінний момент життя. Завдяки технологіям і камерам у телефоні, зараз дуже легко зафільмувати щось на пам’ять і сфотографувати свій найкращий момент.

Фотограф Marcos Castaño на своїй сторінці в Instagram разом з коханою запропонував три прості ідеї для фото, які дуже легко повторити.

Варіант 1.

Покладіть телефон на підлогу екраном догори, ввімкнувши фронтальну камеру

Нахиліться над камерою, зробіть руками сердечко і подивіться один на одного

Варіант 2.

Віддайте камеру партнеру, аби він її взяв на витягнуті руки та трішки підняв догори

Поверніться до нього обличчям, спиною до камери, і обійміть.

Тут треба приділити увагу задньому плану.

Варіант 3.

Покладіть телефон на підлогу.

Схиліться над ним один до одного і поцілуйтесь.

Ваш поцілунок має бути посередині екрану, а сердечко, що ви зробите руками, трішки збоку.

Кожне таке фото чудово підійде на заставку телефону, або його можна роздрукувати та поставити у рамку вдома.

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