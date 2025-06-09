Топ-3 лайфгаків, щоб олія не бризкала під час смаження / © Associated Press

Реклама

На щастя, існують перевірені способи, які допоможуть захистити руки, одяг і нерви та зберегти при цьому хрустку скоринку й апетитний вигляд страв. Блогерка Софія Сізова розповіла про найкращі лайфгаки, які зменшать ризик «олійного феєрверку» майже до нуля.

Капля оцту на холодну сковорідку

Що робити: перед тим як додати олію, капніть на холодну сковорідку кілька крапель 9% оцту та рівномірно розподіліть по дну.

Чому це працює: оцет знижує поверхневий натяг, завдяки чому олія краще «лягає» на поверхню сковорідки, не створює повітряних бульбашок, які й призводять до розбризкування.

Реклама

До того ж, після випаровування оцет не впливає на смак страви.

Порада: не переборщіть — досить 1 ч. л на велику сковорідку.

Дрібка солі на розігріту сковорідку

Що робити: коли сковорідка вже гаряча, перед тим як налити олію, кидайте дрібку звичайної кухонної солі прямо на дно.

Чому це працює: сіль поглинає залишкову вологу на поверхні сковорідки — головну причину бризкання. Крім того, вона діє як своєрідний буфер між краплями води та гарячою олією.

Реклама

Цей спосіб особливо ефективний, коли ви смажите продукти, які містять воду (наприклад, овочі чи м’ясо).

Пергамент на дно сковорідки

Що робити: виріжте кружечок пергаментного паперу за розміром дна сковорідки, покладіть його на суху гарячу поверхню, а потім наливайте олію прямо на пергамент.

Чому це працює: пергамент утворює захисний бар’єр між сковорідкою та їжею, зменшує прямий контакт з вологими шматочками. Це мінімізує кількість бризок і полегшує прибирання після смаження.

Пергамент повинен бути спеціальним для запікання, термостійким (до 220°C). Не використовуйте вощений папір — він може згоріти.

Реклама

Гаряча олія більше не зіпсує вам вечір. Скористайтеся одним або комбінацією цих трьох простих, але дієвих лайфгаків і смаження стане не лише безпечним, а й приємним.