Топ-3 лікарських рослини, що можна виростити у себе в саду

Тисячоліттями рослини та квіти використовувалися в лікувальних цілях і для полегшення симптомів різноманітних проблем зі здоров’ям.

Рослини та квіти – не лише прикраса вашого саду, багато з них мають справді "чарівні" властивості для нашого здоров’я і підтримки натуральної краси. Садівник Alessandro Vitale розповів про три рослини, які можуть принести користь вашому здоров’ю і які легко виростити у власному саду.

Навіть садівник-початківець зможе приготувати різні домашні засоби, такі як олії, мазі та чаї, вирощуючи певні лікарські трави у своєму саду.

Лаванда

Це квітуча рослина з ароматом, який відомий своїми заспокійливими властивостями. Його часто використовують як природний засіб від тривоги та стресу. Відомо, що лаванда має антисептичні та протизапальні властивості, її можна використовувати для лікування невеликих порізів і опіків. Лаванда славиться своїм заспокійливим ароматом, тому її зазвичай використовують в ароматерапії, щоб зменшити стрес і сприяти сну.

Лаванда віддає перевагу сонцю та добре дренованому ґрунту. Вона досить стійка до посухи. Обрізка після цвітіння дозволить підтримувати рослину в порядку та стимулюватиме більше цвітіння.

Календула

Одна з найвідоміших і улюблених трав садівників, завдяки своїй красі та корисним властивостям. ЇЇ пелюстки їстівні, а ціла квітка є важливою лікарською рослиною для лікування захворювань шкіри. Квіти календули – складова багатьох олій та мазей для загоєння ран, проти висипу, опіків і сухості шкіри. Її легко можна знайти в мазях і кремах від пелюшкового висипу.

Календула процвітає на сонці та добре дренованому ґрунті. Це витривала рослина, яка може переносити погані ґрунтові умови. Її регулярне підстригання сприятиме більшій кількості цвітіння протягом сезону.

Настурція

Настурції настільки легко вирощувати, що до цього можна залучити навіть дітей. Листя настурції та незрілі капсули насіння містять рідкісну сполуку сірки під назвою глюкотропаеолін, яка має антибактеріальні властивості. Листя і квіти настурції також їстівні. Вона відома своїми антибіотичними та протигрибковими властивостями.

Настурція найкраще росте на сонці або в півтіні. Невибаглива до ґрунту, оскільки багатий ґрунт може призвести до появи більшої кількості листя та меншої кількості квітів. Її легко виростити з насіння та вона може діяти як природний засіб від шкідників у вашому саду.

Проте, будьте уважні та перш ніж почати використання цих рослин для покращення загального стану здоров’я та самопочуття, проконсультуйтеся з лікарем і переконайтеся, що не маєте алергії.

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