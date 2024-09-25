Топ-3 порід собак, які не варто заводити, якщо у домі є дитина

Відомий кінолог Will Atherton попередив підписників про певні породи собак, які можуть бути небезпечними для дітей. Хоча кожна собака індивідуальна, у деяких порід є природні інстинкти, які роблять їхнє перебування на одній території з дітьми майже неможливим.

Кавказька вівчарка

Кавказька вівчарка / Фото: Credits

Кавказька вівчарка відома своєю силою та захисними інстинктами. Проте, ця порода може стати проблемою у домашніх умовах, особливо якщо ви маєте маленьких дітей. Хоча ці собаки вірні та віддані своїй родині, їм може не вистачити достатнього терпіння до дітей та вони можуть реагувати агресивно у стресових ситуаціях. Через їхній великий розмір і силу укуси або травми можуть бути серйозними.

Бельгійська вівчарка

Бельгийская овчарка / Фото: Associated Press

Бельгійські вівчарки — це розумні та активні собаки, які легко піддаються дресируванню. Проте, вони можуть бути небезпечними для дітей. Їхня енергія та активність у поєднанні з відсутністю контролю можуть призвести до ситуацій, що собака випадково штовхне чи вкусить дитину під час гри. Бельгійські вівчарки потребують значної уваги та тренування, тому їхнє активне поводження може стати проблемою в сім'ях з малюками.

Доґо-аргентино

Доґо-аргентино / Фото: Credits

Аргентинський дог — потужна порода, яка може бути досить агресивною. Хоча кінолог зазначає, що сам любить цю породу, все ж часто чує про проблеми, які можуть виникнути під час контакту цієї породи з дітьми. Аргентинський дог входить до переліку порід, заборонених у багатьох країнах, поряд з пітбультер'єрами та іншими. Це свідчить про серйозні ризики, пов'язані з їхнім утриманням у сім'ях з дітьми.

Якщо ви все ж плануєте завести собаку, краще обирати більш спокійні та дружні породи, які добре ладнають з дітьми.

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