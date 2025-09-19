Топ-3 речі, які слід зробити у вересні, щоб захистити свій сад від шкідників навесні / © Associated Press

Видання Real Simple розповіло, що правильна підготовка восени — запорука здорових рослин і гарного врожаю у новому сезоні. Тож зверніть увагу на ці три надважливі та прості кроки, які варто зробити вже зараз.

Аерація ґрунту

Протягом літа ґрунт у саду та на газонах часто ущільнюється від постійного поливу та ходіння. Це заважає доступу кисню, затримує воду та створює сприятливі умови для зимівлі личинок комах, наприклад, жуків-хрущів, дротяників або капустянки.

Аерація — простий спосіб уникнути цих проблем. Якщо у вас невелика ділянка, достатньо проколоти землю садовими вилами. Власникам великих газонів варто скористатися спеціальним аератором.

Такий догляд покращує дренаж, допомагає кореням рослин «дихати» та зменшує ризик загнивання. Крім того, розпушений ґрунт краще приймає насіння, тож можна паралельно провести підсів стійких до посухи чи шкідників сортів трави.

Приберіть опале листя та рослинні рештки

Вологе листя, неприбрані бур’яни чи залишки врожаю — ідеальне місце для слимаків, равликів та грибкових хвороб. Вони залюбки перезимовують у затишних купках сміття, щоб навесні вийти на «полювання».

Щоб не дати їм шансів, регулярно загрібайте опале листя, обрізайте засохлі гілки, видаляйте залишки овочів і фруктів із грядок. Здорове листя можна використати для мульчування чи закласти у компост, але хворі рослинні рештки краще утилізувати.

Також варто перевірити ділянку на наявність застійної води біля водостоків чи у низинах, адже надмірна вологість приваблює комах і сприяє розвитку цвілі.

Не перенавантажуйте сад

Восени рослинам потрібно відпочити. Якщо ви продовжите поливати, косити чи активно підживлювати, це лише зашкодить.

У вересні поступово скорочуйте поливи, а з жовтня взагалі припиніть їх, якщо немає тривалої посухи. Газон краще залишати трохи вищим, ніж улітку, так він краще перенесе холод. Використовуйте лише осінні добрива, які підсилюють кореневу систему, але не стимулюють ріст зелені.

Такий «мінімалізм» дозволить саду спокійно підготуватися до зимового відпочинку та накопичити сили для весняного старту.

Трохи приділеного часу для саду у вересні та ви отримуєте здоровий сад без неприємних «сюрпризів» навесні. Аерація, прибирання сміття та розумний мінімум догляду — це прості кроки, які захистять ваші рослини та подарують спокій на зиму.