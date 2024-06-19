Топ-3 рослин які треба підрізати, щоб зберегти їх довге цвітіння

Червень – чудовий місяць, коли у саду квітнуть квіти та ви бачите результати своєї весняної роботи, але це також час, коли деякі рослини треба підрізати, щоб надати їм більше повітря.

Підрізання рослин – важлива складова догляду за садом, воно корисне та підходить фактично всім рослинам. Тож, якщо ви думали що у червні роботи по догляду за квітами не буде, на жаль, ми вас розчаруємо. Обрізка зміцнює здоров’я рослин, стимулює їх новий ріст і забезпечує красу та свіжість вашого саду.

Зі своїми читачами Express поділились інформацією про те, які квіти треба обрізати у червні, щоб подарувати їм друге життя на кущі та вони мали найдовше цвітіння.

Вайґелія

Цю рослину треба обережно обрізати вже після цвітіння. Зрізайте квітучі стебла нижче квітів, деякі старі можна різати майже біля землі.

В жодному разі не обрізайте рослину поки не закінчиться її цвітіння. Певні сорти продовжуватимуть цвісти до осені та не потребуватимуть обрізки, окрім пізньозимового формування.

Чина запашна (горошок пахучий)

Ця рослина дуже популярна серед садівників, адже має красиві ніжні квіти, яким підходить легке обрізання. Звичайно, цвітіння зійде саме по собі, але якщо ви допоможете обрізанням, то дасте місце появі новим квітам.

Зверніть увагу, якщо ваш запашний горошок виріс занадто високим, можна обрізати верхівку головної лози трохи вище пагона або бруньки.

Троянди

Деякі сорти троянд можна підрізати одразу по закінченню їхнього цвітіння і робити це варто регулярно, щоб підтримувати естетичну красу куща і звільняти місце для нових бутонів.

А для того, щоб цвітіння троянд тішило вас все літо, можна висаджувати у саду різні сорти, з різним часом "достигання" і це буде ваш маленький лайфгак.

Однак, не всі рослини треба підрізати у червні, оскільки обрізка в невідповідний час може перешкодити росту рослини, появі плодів і квітів. Садівникам треба правильно розрахувати обрізку зів’ялих квітів, щоб отримати максимальну користь та красу рослини.

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