Топ-3 способи використання нагідків: розповідає садівник

Хімічні речовини нагідків можуть сприяти зростанню нової тканини в ранах і зменшувати набряк у роті та горлі.

Нагідки походять з Азії та Південної Європи й традиційно використовуються в медицині Аюрведи. Квітка нагідків зазвичай використовується для лікування ран, висипань, інфекцій, запалень та багатьох інших захворювань.

Садівник Jamie Walton розповів про власні секрети використання нагідків та чи варто їх вирощувати у себе в саду. Це багаторічна рослина і її легко вирощувати, крім того, нагідки – рослина – друг для багатьох інших рослин. Своїми квітами вабить запилювачів до вашого саду.

Нагідки – унікальна квітка, що має багато кулінарних і медичних застосувань.

Її можна висушити та приготувати простий трав’яний чай, настоюючи пелюстки в гарячій воді, адже рослина має корисні антиоксидантні та протизапальні властивості, чудово полегшує біль у м’язах після важкого дня. Всупереч трохи гіркуватому смаку, чай з нагідків є традиційним засобом, який використовується в народній медицині через його лікувальні властивості.

Рослину можна використовувати для створення швидкого та легкого засобу для шкіри, змішуючи пелюстки квітки з кокосовою олією та витримуючи на сонці в теплиці приблизно місяць, потім ставите засіб в холодильник і використовуєте як заспокійливий бальзам для потрісканих рук.

І ще один цікавий спосіб - використовувати нагідки як природний пігмент. Протягом сезону збирайте відцвілі квіти, киньте їх у каструлю, залийте окропом і варіть на невеликому вогні близько години або просто залиште на ніч. Потім додайте попередньо підготовлений матеріал і залиште його у воді фарбуватися. Яскравість кольору буде залежати від кількості використаних квітів. Коли матеріал набуде кольору, прополощіть і термічно обробіть його праскою.

Хоча нагідки визнані безпечною рослиною, все ж вагітним жінкам та людям, які приймають заспокійливі або ліки проти артеріального тиску, варто бути обережними у їхньому використанні.

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