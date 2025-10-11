Топ-3 способи почистити та освіжити ковдру, яка не влазить у пральну машину / © Associated Press

Саме у такий момент більшість із нас робить фатальну помилку, а саме, намагається «впихнути» її силоміць у барабан. Не робіть цього, інакше ви ризикуєте зіпсувати і ковдру, і техніку. Видання Real Simple зібрало поради із догляду за речами, щоб ви знали, як очистити навіть найоб’ємнішу ковдру без зайвого стресу.

Спокуса велика, просто засунути ковдру, натиснути кнопку «старт» і сподіватися на краще. Але це одна з найпоширеніших помилок. Якщо ковдра ледве влазить у барабан або виступає назовні, значить вона не отримає повноцінного прання. До того ж така вага може пошкодити мотор або барабан машини.

Особливо це стосується старіших моделей із центральним активатором (вертикальний стрижень у середині барабана), у них ковдра може заплутатися, порватися чи навіть заблокувати механізм. Іншими словами, якщо ковдра тільки-но влазить у машинку — вона туди не влазить.

Варіант №1: віднести до професійного чищення

Найпростіший, хоч і не найдешевший варіант — хімчистка чи пральня з великими барабанами. Перед тим, як нести ковдру до майстра, обов’язково прочитайте етикетку. Деякі наповнювачі, особливо пухові, мають спеціальні умови догляду.

Професійна чистка — найкраще рішення для:

пухових та пірʼївих ковдр;

ковдр із натуральної вовни;

речей із делікатними наповнювачами (шовк, бамбук).

Так ви збережете форму, м’якість і об’єм ковдри.

Варіант №2: вирушити до пральні самообслуговування

Якщо у вас вдома бракує потужної техніки, а ковдра не з розряду «делікатних», — вирушайте до пральні самообслуговування. Там стоять машини великої місткості, які легко впораються з важкими тканинами. У таких закладах можна вибрати режим для масивних речей та додати додаткове полоскання, це допоможе уникнути залишків прального засобу.

Поради:

після основного циклу додайте ще одне полоскання, щоб ковдра не залишалася «милкою»;

використовуйте сушильну машину з великою місткістю, інакше ковдра може запліснявіти, якщо не повністю висохне;

кидайте до барабана кілька тенісних м’ячів, вони допоможуть рівномірно розподілити наповнювач.

Варіант №3: випрати вручну у ванні

Це звучить як виклик, але якщо ви випадково пролили каву, вино чи соус і потрібно негайно очистити ковдру, ручне прання у ванні цілком реально.

Ось що треба робити:

Попередньо видаліть плями. Обробіть брудні ділянки м’яким засобом або милом для делікатних тканин. Наберіть ванну теплою (не гарячою!) водою та додайте трохи рідкого прального засобу. Занурте ковдру повністю у воду та кілька разів обережно перемішайте руками. Залиште на 20–30 хв. Ретельно прополощіть, змінюйте воду кілька разів, доки вона не стане абсолютно чистою. Відтисніть руками, але не викручуйте. Так ви не пошкодите наповнювач.

Після цього розкладіть ковдру на пласкій поверхні, наприклад, на сушарці чи великих рушниках і перевертайте кожні кілька годин, доки вона повністю не висохне. Можна підкласти рушники для вбирання вологи та міняти їх у міру намокання.

Таке сушіння може тривати до двох діб, але результат того вартий, ковдра буде чистою, свіжою та без запаху.

Що робити не варто

Не використовуйте пилотяг або парогенератор, адже гаряча пара може пошкодити наповнювач або тканину.

Не сушіть ковдру на батареї, вона втратить форму та може стати жорсткою.

Не використовуйте надто багато порошку, адже залишки мийного засобу викликають подразнення шкіри та неприємний запах.

Іноді хороше прання — це не сила, а стратегія. Не ризикуйте улюбленою ковдрою заради швидкого результату. Трохи терпіння, правильний підхід і вона знову буде пахнути свіжістю та нагадувати про найкращий момент дня, коли можна сховатися під нею та просто відпочити.