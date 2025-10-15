Топ-3 трендів фарбування цього сезону: як додати стилю вашому інтер’єру / © Credits

Реклама

Коли мова заходить про інтер’єр, колір стін вже давно перестав бути просто фоном. Цього сезону дизайнери акцентують на деталях, сміливих контрастах і цікавих фактурах, які перетворюють навіть звичайну кімнату на справжній витвір мистецтва. Видання Real Simple зібрало три тренди фарбування, які варто взяти на озброєння, щоб оновити власний простір і зробити його сучасним, затишним та стильним.

Фарбовані панелі

Текстурні поверхні зараз у моді, від рифленої плитки до грубих цементних стін. Використовуйте цей спосіб у дитячих, можете поєднати, наприклад, панелі із рифленого дерева з яскравим темно-синім відтінком. Панелі одразу створюють відчуття завершеності простору, а яскравий контраст робить кімнату цікавою та затишною. Такий метод — ідеальний для тих, хто хоче додати кольору без агресивних рішень. Панелі роблять кімнату вишуканою та водночас привабливою для дітей.

Порада: вибирайте насичений відтінок, який контрастує з основним тоном стін, але не перевантажує кімнату.

Реклама

Венеціанська штукатурка

Ефект старих стін («Lime Wash») ще не втратив популярності, а тепер повертається й венеціанська штукатурка. Її можна використовувати у спальні, наприклад, для створення відчуття глибини та текстури без яскравих кольорів. Не обов’язково фарбувати стіни у яскравий колір, щоб створити вау-ефект. Достатньо додати текстуру.

Венеціанська штукатурка зазвичай потребує професійного підходу, шар за шаром змішується з фарбою, шліфується та наноситься повторно для бажаного ефекту. У результаті стіни здаються живими та атмосферними.

Порада: для спальні обирайте нейтральні, природні відтінки, вони заспокоюють і водночас освіжають простір.

Фарбування молдингів і плінтусів

Раніше молдинги та плінтуси залишалися на другому плані, тепер вони стають ключовим елементом дизайну. Можна обрати темно-коричневий колір для підкреслення карнизів та стінових панелей. Контраст із темним відтінком додає простору візуальної цікавинки та підкреслює меблі, наприклад, шоколадний оксамитовий диван. Це простий, але ефектний спосіб освіжити кімнату, потрібні лише фарба, тонкий пензлик і трохи терпіння.

Реклама

Порада: використовуйте цей спосіб, щоб підкреслити улюблені меблі чи аксесуари, або додати кімнаті графічного ритму.

Текстура, контраст та акцентні деталі — три ключові принципи фарбування цього сезону. Не обов’язково робити кардинальний ремонт, достатньо оновити панелі, штукатурку чи молдинги, щоб кімната засяяла по-новому.