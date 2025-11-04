Топ-4 дизайнерських варіантів оздоблення стін: що буде у тренді 2026 року

Топ-4 дизайнерські варіанти оброблення стін: що спробувати у 2026 році / © Credits

Дизайнери вже знають, що буде у тренді 2026 року. Видання Real Simple розповіло, що головна тенденція — це «шарування історії у сучасному просторі». А отже, час дати стінам трохи більше ніж просто фарби.

Вапняна фарба та штукатурка

Забудьте про звичну матову фарбу, у 2026-му її замінять вапняні покриття та декоративна штукатурка. Вони створюють ефект глибини та руху, ніби стіна «живе» разом із простором. Все більше людей хочуть бачити на стінах життя, наприклад, ручну роботу, текстуру та природність.

Такі покриття ідеальні для кімнат із природним освітленням, як от передпокоїв, спалень і їдалень. Протягом дня вони змінюють відтінок, грають на світлі та додають шарму навіть новобудовам. Вапняне покриття — чудовий спосіб зробити простір теплішим без використання кольору.

Панелі

Ще один фаворит дизайнерів — дерев’яні чи гіпсові панелі. Вертикальні рейки, інкрустовані молдинги чи теплі відтінки натурального дерева одразу додають кімнаті архітектурності. Сучасні люди хочуть відчувати архітектуру не лише очима, а й дотиком. Панелі можна використовувати у вітальні, кабінеті чи навіть у вузькому коридорі. Поєднуйте панелі з м’яким освітленням, так світло підкреслить рельєф і зробить простір глибшим.

Тканини на стінах

2026 — рік, коли тканини піднімуться на стіни. Від ніжного льону до розкішного шовку, це буде справжній бум на текстильне оздоблення. Драпіровані тканини замінять жорсткі акценти. Інтер’єри стають м’якшими, теплішими та «домашніми».

Тканини можна використовувати як акцентну стіну за узголів’ям ліжка, як перегородку між зонами чи навіть замість дверей. Для маленьких кімнат обирайте легкі, світлі тканини, адже вони створюють ефект повітряності.

Декоративний молдинг

Якщо ви хочете щось стриманіше, але з ефектом, ваш варіант молдинги у стилі «picture frame» — це елегантний спосіб надати стінам об’єм і відчуття історії без масштабного ремонту. Молдинги додають архітектурної елегантності, яка водночас відчувається і класичною, і сучасною. Пофарбуйте стіну та молдинг в один колір, це створить делікатний рельєф і відчуття цілісності.

Нові тенденції в оформленні стін — це відхід від пласких фарб і простоти. 2026 рік обіцяє нам інтер’єри з текстурою, світлом і характером. Головна ідея — зробити простір живим і не перевантажувати його деталями. Стіни більше не фон — вони стають частиною історії дому.