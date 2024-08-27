Топ-4 лайфгаки для вашого осіннього саду: поради садівниці

Лише чотири кроки дозволять вам виростити красивий та смачний осінній сад.

Садівниця Resh Gala розповіла своїм підписникам, як продовжити цвітіння та плодоносіння вашого саду, коли його починає золотити осінь.

Крок 1: Ви маєте знати приблизну дату перших заморозків

Культури теплої пори року, такі як помідори, огірки, перець, баклажани та інші почнуть уповільнювати свій ріст, коли температура почне знижуватися. Це означає, що вони загинуть після перших сильних заморозків. Не треба чекати, поки це станеться, щоб посадити осінній сад. На той момент може бути вже занадто пізно.

Такі рослини, як:

Томати;

Огірки;

Перець;

Баклажани;

Дині;

Кукурудзу;

Квасолю;

Базилік.

Можна замінити на:

Салат;

Рукола;

Капуста кале;

Шпинат;

Бок-чой;

Морква;

Броколі;

Капуста;

Кінза;

Петрушка.

Крок 2: Ви маєте знати та розуміти, що вирощувати

Висаджуйте холодостійкі овочі, які можуть витримувати температуру нижче нуля, такі як шпинат, листова капуста, броколі та інші. Більшість із них здатні переносити низькі температури до -2°C, а також - легкий снігопад. Щоб подовжити їхнє життя у саду, захищайте рослини ковдрами, флісовою тканиною або сільськогосподарським пластиком.

Крок 3: Всьому свій час

Холодостійкі культури, які ростуть і дозрівають найдовше (брюссельська капуста, капуста, броколі, морква та інші), варто висаджувати за 10-12 тижнів до перших морозів. Овочі, які ростуть швидше (салат, редиска і рукола), можна висаджувати за 4-6 тижнів до перших заморозків. Такі рослини, як капуста, шпинат і мангольд слід садити за 8-10 тижнів до перших заморозків.

Крок 4: Де садити

Осінній сад зазвичай садять в кінці літа. Тому краще прибрати всі рослини, які хворіють або більше не будуть родити. Позбувшись їх ви звільните місце для нових можливостей та врожаю.

Перед самим садінням не забудьте додати компост на ваші грядки.

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