Топ-4 лайфгаків із дизайну інтер’єру відкритого планування, які вам захочеться повторити вдома / © Associated Press

Видання Real Simple розповіло про кілька простих, але дієвих лайфгаків, які можуть перетворити навіть найскладніше планування на зразок стилю. І найкраще, що усе це можна зробити навіть із невеликим бюджетом.

Килим як магічна межа простору

Якщо хочете, щоб у вітальні відчувалася затишна зона для відпочинку, а в їдальні — святкова атмосфера, почніть із килима. Це найпростіший та найефективніший спосіб «розділити» простір.

Один великий килим може закріпити композицію з диваном, кріслами та журнальним столиком. Інший — підкреслити обідній стіл, а третій створити куточок для читання чи дитячих ігор.

Поради: не використовуйте лише прямокутні моделі. Змішуйте форми, наприклад, овальні, круглі, асиметричні чи хутряні. Коли килими трохи «заходять» один на одного, це створює глибину та візуальний інтерес, особливо у невеликих квартирах.

Освітлення, яке створює настрій та зони

Правильне світло — це не просто практичність, це атмосфера. І ще — чудовий спосіб зонувати відкритий простір.

Підвісні лампи над кухонним островом створюють ефект «сцени».

Витончена люстра над столом — центр урочистості.

А над диваном — торшер або аркова лампа, яка додає м’якості.

Якщо ви живете в орендованому житлі — не біда. Спробуйте лампи на USB-зарядці чи переносні моделі без дротів. Або просто встановіть велику аркову лампу, яка дає ефект люстри без жодного свердління.

Порада: комбінуйте тепле та холодне світло, так ви зможете легко змінювати атмосферу з «офісної» на «затишну вечірню».

Меблі як стильні перегородки

Якщо вам здається, що килима та світла недостатньо, використовуйте меблі як функціональний поділ.

Відкрита стелажна шафа може відокремити вітальню від їдальні, залишити світло та простір.

Диван, який стоїть посередині кімнати, теж працює як межа, особливо якщо за ним розташувати вузький консольний столик. На ньому зручно розмістити лампу, книги чи декоративні вази.

А якщо додати кілька кошиків або маленьких пуфів, ви отримаєте і зону зберігання, і додаткові місця для гостей.

Порада: не бійтеся ставити меблі не біля стін, саме це створює «зони», як у журналах про дизайн.

Єдність кольору та текстур

Головне правило інтер’єрної гармонії: повторюйте кольори та матеріали у різних частинах кімнати.

Якщо у вас, скажімо, оливкові оксамитові стільці в їдальні, додайте кілька таких самих подушок на диван у вітальні чи штори у тому ж відтінку біля вікна.

Така повторюваність створює враження, що інтер’єр продуманий до деталей, навіть якщо ви просто додали кілька дрібниць.

Порада: виберіть 3–4 основні кольори, наприклад, білий, дерев’яний, зелений, графітовий, та повторюйте їх у різних варіаціях. Це створює цілісну, «дорогу» картинку без перевантаження.

Бонус

Дзеркала навпроти вікна збільшують простір і додають світла.

Високі штори від самої стелі «підіймають» стіни.

Великі рослини у кутках створюють затишок і додають життя.

Ідеальний інтер’єр — це не про бюджет, а про баланс і продуманість деталей. Грайте з текстурами, експериментуйте з кольорами, дозвольте світлу бути вашим дизайнером. І головне — створюйте дім, у якому вам справді хочеться жити.