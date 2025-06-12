Топ-4 лайфгаки декорування, які удосконалять та покращать будь-який інтерʼєр / © Associated Press

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Саме ці нюанси часто стають «родзинкою» будь-якого приміщення. Видання Martha Stewart зібрало для вас чотири універсальних правила, які допоможуть перетворити оселю на стильний простір без допомоги дизайнера.

Вішайте картини на правильній висоті

Одна з найпоширеніших помилок в оформленні стін — надто високе розміщення картин. Навіть дуже гарний витвір мистецтва може «загубитися» у просторі, якщо висота підібрана невдало.

Золоте правило музеїв:

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Центр картини має знаходитись на рівні очей — це приблизно 145–152 см від підлоги. Якщо у домі переважають люди нижчого зросту, краще орієнтуватися ближче до 145 см. Для приміщень з високими стелями допускається трохи підняти центр — до 155–160 см.

Особливі випадки:

Якщо картина розміщується над диваном, ліжком чи комодом — її нижній край повинен знаходитись на 20–25 см вище від меблів.

Якщо картина дуже велика (понад 3 метри заввишки), орієнтуйтесь на те, щоб нижній край знаходився приблизно за 30 см від підлоги.

Якщо над меблями вішається маленька картина, доповніть її композицію бра, декоративними тарілками чи іншими елементами, щоб створити гармонійну групу.

Додаткова порада:

Якщо плануєте композицію з кількох картин, уявіть її як одне ціле та центруйте групу за тим самим правилом.

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Правильна висота світильників — комфорт передусім

Неправильне розташування ламп і світильників часто призводить до дискомфорту: світло б’є в очі, створює різкі тіні чи зовсім не освітлює потрібну зону.

Настільні лампи

У вітальні: нижній край абажура має бути на рівні очей чи трохи вище, коли ви сидите.

У спальні: абажур настільної лампи має доходити до підборіддя, коли ви сидите у ліжку.

Підвісні світильники

Над обіднім столом або кухонним островом: від стільниці до нижнього краю світильника має бути 75–85 см.

У проходах: залишайте мінімум 210 см до підлоги, щоб уникнути травматизму.

Якщо стелі вищі за 2,5 метри — допускається підняти світильник ще на 10–15 см.

Настінні бра

Оптимально — на рівні очей: 150–165 см від підлоги.

Якщо бра встановлюються з обох боків дзеркала у ванній — розміщуйте їх на висоті 90–100 см від стільниці раковини, з відстанню між ними близько 90–100 см.

Біля ліжка — бра повинні бути на рівні очей, коли ви сидите, щоб комфортно читати.

Обирайте правильний розмір килима

Килим — важлива деталь, яка здатна як візуально збільшити простір, так і зробити кімнату затишною. Однак розмір має значення.

У спальні

Для ліжка «queen» підійде килим 240×300 см, для «king» — 270×360 см.

Килим має виступати на 60–90 см з кожного боку від ліжка.

Якщо велика модель не підходить — можна покласти вузькі доріжки з боків ліжка (60×90 см).

У вітальні

Якщо меблі стоять біля стіни: можна обрати килим, на який передні ніжки дивану та крісел заходять на 20–30 см.

Якщо меблі стоять у центрі кімнати: ідеально, коли вся зона меблів повністю стоїть на килимі.

Маленький килим, який «плаває» у центрі кімнати, візуально зменшує простір.

У їдальні

Обов’язково вибирайте килим, на якому повністю стоїть стіл разом зі стільцями, навіть коли ті висунуті. Оптимальний розмір — мінімум на 60–75 см більше з кожного боку від стола.

Додаткова порада:

Використовуйте підкладку під килим для уникнення ковзання та збереження форми.

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Ідеальна довжина штор — легкість і розкіш

Правильна довжина штор може візуально «підняти» стелі та зробити вікна більшими.

Ширина карниза:

Він має виступати на 10–15 см за межі віконної рами з кожного боку — так штори не блокуватимуть світло у відкритому вигляді.

Ширину полотен рахуйте за формулою: довжина карниза × 2 або × 2,5 — для гарної хвилі.

Висота кріплення:

Монтуйте карниз на 10–15 см вище за верхній край вікна чи максимально під стелю.

Таке рішення створить ефект високих стель навіть у стандартних квартирах.

Довжина штор:

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Ідеально, коли вони «злегка торкаються» підлоги чи формують легку «пулу» — ніжний вигин тканини на підлозі.

Додаткова порада:

Якщо стандартні розміри не підходять — замовляйте штори на індивідуальне пошиття чи підшивайте готові моделі.

Здається, це всього лише деталі, але саме у них народжується стильна, гармонійна та затишна атмосфера. Коли ви дотримуєтеся цих 4 простих правил, ви можете вдосконалити будь-яке приміщення та відчути себе справжнім декоратором.

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