Топ-4 несподіваних способів використання деревного вугілля у вашому саду
Деревне вугілля більшість із нас асоціює з пікніками та ароматним барбекю. Але досвідчені садівники знають, що правильно підібране вугілля може стати справжнім «чарівним порошком» для вашої ділянки.
Видання Martha Stewart розповіло, що деревне вугілля покращує структуру ґрунту, допомагає утримувати вологу, зберігає поживні речовини та навіть бореться з неприємними запахами у компості.
Яке вугілля можна використовувати у саду
Важливо відрізняти вугілля для гриля від того, яке підходить для рослин. Брикети для гриля містять домішки та хімічні добавки, тож для ґрунту вони не підходять. А от біочар, люмп вугілля (чисте деревне вугілля), його зола та навіть активоване вугілля можуть стати чудовим помічником у догляді за садом.
Біочар — створюється шляхом піролізу таких органічних матеріалів як дерево та аграрні відходи. Це довговічна добавка, яка утримує вологу та поживні речовини, слугує «домівкою» для корисних мікроорганізмів.
Люмп вугілля — 100% деревне вугілля без токсичних домішок. Покращує ґрунтову структуру та зберігає азот.
Зола від люмп вугілля — багата на калій, кальцій, магній та інші мікроелементи. Але вносити її потрібно обережно, адже вона підвищує pH ґрунту.
Активоване вугілля — порошок із пористою структурою, який здатен вбирати надлишки вологи, токсини та неприємні запахи.
Способи застосування деревного вугілля у саду
Додайте у ґрунт
Вугілля покращує структуру землі, робить її пухкішою та повітропроникною. Воно працює як «губка», утримує воду та поживні речовини, поступово віддає їх рослинам. До того ж воно допомагає нейтралізувати кислотність ґрунту.
Прискорює компостування
Декілька жмень подрібненого вугілля у компостній купі здатні творити дива. Воно пришвидшує процес розкладання органіки, створює середовище для корисних мікробів, а також поглинає неприємні запахи.
Використання для кімнатних рослин
Шар активованого вугілля на дні горщика, близько 2 см, забезпечить дренаж, особливо якщо горщик без отворів. Воно захищає корені від грибкових інфекцій, запобігає застою води та навіть вбирає надлишок мінералів із добрив.
Лайфгак: покладіть шматочок вугілля у вазу з квітами, так зрізані рослини простоять довше, адже вода залишатиметься свіжою.
Використання як мульчі
Подрібнене вугілля можна розсипати поверх грядок або клумб. Воно пригнічує ріст бур’янів, зберігає вологу у ґрунті та затримує поживні речовини, не дає їм вимиватись.
Зверніть увагу
Вугілля потрібно вносити обережно та з розумінням потреб ґрунту. Як і добрива, воно не є універсальним засобом і може не підійти для всіх типів землі.
Достатньо одного ґрунтовного оброблення біочаром раз на кілька років, ефект тримається довго.
Золу краще використовувати точково, наприклад, для рослин, які добре почуваються у нейтральних або лужних ґрунтах.
Деревне вугілля у саду — це екологічний та простий спосіб підвищити врожайність, покращити стан рослин і зменшити кількість відходів. Спробуйте додати його до компосту чи ґрунту, і вже за сезон побачите різницю.