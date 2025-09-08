Топ-4 несподіваних способів використання деревного вугілля у вашому саду

Деревне вугілля / © Associated Press

Видання Martha Stewart розповіло, що деревне вугілля покращує структуру ґрунту, допомагає утримувати вологу, зберігає поживні речовини та навіть бореться з неприємними запахами у компості.

Яке вугілля можна використовувати у саду

Важливо відрізняти вугілля для гриля від того, яке підходить для рослин. Брикети для гриля містять домішки та хімічні добавки, тож для ґрунту вони не підходять. А от біочар, люмп вугілля (чисте деревне вугілля), його зола та навіть активоване вугілля можуть стати чудовим помічником у догляді за садом.

Біочар — створюється шляхом піролізу таких органічних матеріалів як дерево та аграрні відходи. Це довговічна добавка, яка утримує вологу та поживні речовини, слугує «домівкою» для корисних мікроорганізмів.

Люмп вугілля — 100% деревне вугілля без токсичних домішок. Покращує ґрунтову структуру та зберігає азот.

Зола від люмп вугілля — багата на калій, кальцій, магній та інші мікроелементи. Але вносити її потрібно обережно, адже вона підвищує pH ґрунту.

Активоване вугілля — порошок із пористою структурою, який здатен вбирати надлишки вологи, токсини та неприємні запахи.

Способи застосування деревного вугілля у саду

Додайте у ґрунт

Вугілля покращує структуру землі, робить її пухкішою та повітропроникною. Воно працює як «губка», утримує воду та поживні речовини, поступово віддає їх рослинам. До того ж воно допомагає нейтралізувати кислотність ґрунту.

Прискорює компостування

Декілька жмень подрібненого вугілля у компостній купі здатні творити дива. Воно пришвидшує процес розкладання органіки, створює середовище для корисних мікробів, а також поглинає неприємні запахи.

Використання для кімнатних рослин

Шар активованого вугілля на дні горщика, близько 2 см, забезпечить дренаж, особливо якщо горщик без отворів. Воно захищає корені від грибкових інфекцій, запобігає застою води та навіть вбирає надлишок мінералів із добрив.

Лайфгак: покладіть шматочок вугілля у вазу з квітами, так зрізані рослини простоять довше, адже вода залишатиметься свіжою.

Використання як мульчі

Подрібнене вугілля можна розсипати поверх грядок або клумб. Воно пригнічує ріст бур’янів, зберігає вологу у ґрунті та затримує поживні речовини, не дає їм вимиватись.

Зверніть увагу

Вугілля потрібно вносити обережно та з розумінням потреб ґрунту. Як і добрива, воно не є універсальним засобом і може не підійти для всіх типів землі.

Достатньо одного ґрунтовного оброблення біочаром раз на кілька років, ефект тримається довго.

Золу краще використовувати точково, наприклад, для рослин, які добре почуваються у нейтральних або лужних ґрунтах.

Деревне вугілля у саду — це екологічний та простий спосіб підвищити врожайність, покращити стан рослин і зменшити кількість відходів. Спробуйте додати його до компосту чи ґрунту, і вже за сезон побачите різницю.