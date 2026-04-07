Топ-4 шпалерних трендів 2026 року, які можуть повністю змінити інтер’єр

Світ дизайну знову закохується у максималізм, кольори, принти, фактури більше не стримують, а навпаки підсилюють. І саме шпалери стають ключовим інструментом цієї трансформації, про це розповіло видання Real Simple.

За словами Elizabeth Rees, шпалери — значно більше, ніж швидке оновлення інтер’єру. Вони можуть перетворити звичайну кімнату на красиву історію і навіть зберігати наші спогади.

Смужка

Смужки — класика, яка ніколи не виходить з моди, проте у 2026 році вони отримують нове життя. Замість стандартних рішень обирайте подвійні кольори, абстрактні варіації та додаткові декоративні деталі.

Такі шпалери матимуть грайливий та сучасний вигляд, і створять стильний акцент у просторі. Наприклад, яскраві «цукеркові» смужки можна використати для дитячих або ігрових кімнат, а м’які природні відтінки для ванної чи пральні.

Це універсальний тренд, який легко адаптувати під будь-який стиль.

Квіткові

Флористичні мотиви повертаються, проте не у банальному вигляді. Вона можуть мати ефект ручного штампування, поєднувати традицію та сучасність і мати «живий» та теплий вигляд.

Цей тренд, мов відповідь на хаотичність світу. Люди шукають вдома спокій та відчуття стабільності. Тож квіткові орнаменти стають затишними, позачасовими та універсальними для різних інтер’єрів.

Майже непомітні шпалери

Для тих, хто ще не готовий до сміливих рішень, є ідеальний компроміс. Такі собі «невидимі» шпалери, які мають дрібний принт, здалеку мають вигляд текстури та розкриваються лише за близького розгляду.

Це ідеальний варіант, якщо ви хочете вперше спробувати шпалери, боїтесь перевантажити простір і цінуєте мінімалістичну естетику.

Мікс принтів

Максималізм офіційно повернувся і разом із ним тренд на багатошаровість. Нашарування принтів — це поєднання різних візерунків, мікс шпалер із текстилем і комбінація з картинами та декором.

Це спосіб створити інтер’єр, який має живий, персоналізований та емоційний вигляд. Почати можна з простого поєднання шпалер зі шторами чи подушками, додати графіку чи картини, чи експериментувати з кольорами.

Шпалери у 2026 році — вже не фон, а головний акцент, вони формують атмосферу, задають ритм простору та дозволяють вам говорити мовою дизайну без слів. Бо ж сучасний інтер’єр — не про тренди заради трендів, а про простір, у якому хочеться жити, відчувати та бути собою.