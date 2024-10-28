Топ-4 способів прибрати плями від води на деревʼяній поверхні

Якщо у вас вдома є дерев'яні меблі, ви, певно, стикалися з проблемою плям від води, що з’являються після того, як хтось залишив склянку без підставки.

На щастя, такі плями можна легко прибрати за допомогою простих засобів. Видання Martha Stewart поділилося кількома чудовими методами, як зберегти дерев’яні меблі в чудовому стані.

Спосіб 1: праска

Праска не лише видаляє зморшки на одязі, але й може врятувати деревину від недавніх водяних плям:

Наповніть праску дистильованою водою та встановіть її на низький температурний режим. Складіть тканину з мікрофібри вдвічі та покладіть на пляму. Обережно покладіть праску на тканину на 10 секунд. Важливо: праска має бути не надто гарячою. Перевіряйте прогрес, знімаючи праску та тканину, щоб не перегріти поверхню. Цей метод найкраще підходить для свіжих плям, але із застарілими слідами він може не впоратися.

Спосіб 2: оцет і харчова сода

Якщо праска не впоралася, на допомогу прийде оцет:

Змішайте рівні частини дистильованої води та білого оцту. Змочіть у розчині тканину з мікрофібри, відтискуйте її, щоб рідина не капала. Покладіть тканину на пляму та залиште на годину. Якщо пляма не зникла, додайте на неї трохи харчової соди, потім капніть кілька крапель оцту та обережно потріть щіткою з м’якою щетиною.

Цей метод дозволяє не лише видалити пляму, а й повернути блиск дереву. Завершіть процес, втираючи оливкову олію, яка поверне деревині блиск.

Спосіб 3: майонез

Хоча це звучить несподівано, майонез чудово підходить для видалення теплових або білих плям на деревині від води:

Візьміть трохи майонезу та нанесіть його на пляму за допомогою мікрофібри. Потріть пляму, залиште майонез на 2 години для в'їдливіших слідів. Коли пляма зникне, протріть поверхню засобом для очищення деревини.

Спосіб 4: оливкова олія та сіль

Сіль допомагає вбирати вологу, а оливкова олія доглядає за деревиною:

Змішайте рівні частини солі та оливкової олії. Нанесіть суміш на пляму, трохи потріть серветкою та залиште на кілька хвилин. Видаліть залишки вологою тканиною.

Поради щодо догляду за дерев’яними меблями

Під час чищення меблів слід бути обережним, щоб вода не залишалась на поверхні надто довго. Після вологого чищення витирайте деревину сухою тканиною, щоб уникнути появи нових плям. Крім того, дерев’яні меблі варто полірувати кожні шість-вісім тижнів для підтримання їхнього стану. Також не забувайте користуватися підставками та обмежуйте прямий вплив сонця на дерев’яні меблі.

Ці прості поради допоможуть зберегти ваші улюблені дерев’яні предмети у чудовому стані на довгі роки.

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