Топ-4 способів ідеального приготування яєць: поради кухарки

Яйця — це не лише смачний, але й надзвичайно поживний продукт, багатий на білок. Їх досить легко готувати, проте кожен спосіб має свій маленький секрет.

Відома кухарка Sally Abe спеціально для видання Express поділилася своїми секретами приготування ідеальних яєць, які порадують вас і вашу родину.

Яйця пашот

Приготування яєць пашот може викликати труднощі, але з правильними порадами це стане простим завданням. Найкраще використовувати яйця прямо з холодильника. Розбийте його в сито, щоб позбутися надлишків білка.

Доведіть до кипіння велику каструлю з водою (чим глибше, тим краще). Додайте краплю оцту, щоб білок тримався разом. Створіть у воді вихор за допомогою вінчика та акуратно покладіть яйце в центр.

Варіть його протягом трьох хвилин, потім витягніть з води шумівкою та покладіть на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої вологи.

Смажені яйця

Смажені яйця — це класика сніданку. Для його приготування використовуйте антипригарну пательню. Нагрійте трохи олії чи вершкового масла на середньому вогні.

Обережно розбийте яйця на пательню та смажте його протягом двох-трьох хвилин, поки білок не приготується. Використовуйте лопатку, щоб витягнути яйця та приправте сіллю зі свіжомеленим чорним перцем.

Яєчня

Щоб отримати шовковисту яєчню, розбийте по два яйця на людину в миску та збийте до однорідності. Приправте сіллю та перцем.

Розігрійте невелику кількість вершкового масла, потім додайте яйця. Обережно перемішуйте їх лопаткою, залиште на 10-15 секунд, щоб вони почали застигати. Продовжуйте обережно помішувати до готовності. Зніміть з вогню, коли яйця готові на три чверті, оскільки вони продовжать готуватися навіть після зняття з плити.

Варені яйця

Для отримання ідеальних варених яєць, доведіть воду до кипіння в каструлі. Акуратно покладіть яйця на ложку, опустіть у воду та зменште температуру до середньої. Для некрутих яєць варіть їх рівно шість хвилин. Перекладіть яйця в миску з крижаною водою на кілька хвилин. Це полегшить їхнє чищення.

Яйця — це універсальний інгредієнт, який можна використовувати у багатьох стравах. З правильними техніками приготування ви зможете насолоджуватися ідеальними яйцями в будь-який час дня.

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