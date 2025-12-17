Топ-4 способів освіжити одяг між пранням і заощадити час / © Credits

Видання Real Simple розповіло, жінки в середньому витрачають 14,4 хвилини на прання щодня, це майже 8 годин на місяць, тобто цілий робочий день. Іноді достатньо не прати речі після кожного використання, щоб зберегти їхню свіжість надовго.

Дайте одягу «подихати»

Проста дія — повісити речі на вішалку чи гачок, а не складати їх стопкою.

Коли одяг лежить складеним, повітря та легкі запахи не можуть виходити, тож тканина швидше втрачає свіжість. Підвішені речі отримують достатньо повітря та навіть коротке провітрювання на балконі чи біля відкритого вікна робить диво.

Парове освіження

Пар — ваш союзник для швидкого догляду за речами. Парові щітки чи праски з функцією подачі пари не тільки розгладжують складки, а й допомагають дезінфікувати та освіжати тканину.

Однак пам’ятайте, що працювати з парою потрібно обережно, щоб не пошкодити одяг і не обпектися.

Легкий спрей для свіжості

Ще один простий трюк — легкий спрей для тканини. Можна використовувати готові комерційні засоби чи приготувати домашній:

50% вода та 50% дистильованого білого оцту

кілька крапель улюбленої ефірної олії

Перед використанням обов’язково протестуйте спрей на непомітному місці тканини, щоб уникнути зміни кольору. Він допомагає прибрати легкі запахи, а після оброблення краще повісити речі на вішак до повного висихання.

«Збивання» в сушарці

Якщо часу обмаль, опція «без нагріву» у сушарці може освіжити одяг за 15 хв. Цей режим легко обертає речі, зменшує запахи, розгладжує дрібні зморшки на тканині та навіть трохи сушить тканину без впливу високої температури.

Щоб ваші речі завжди були свіжими, зовсім не обов’язково прати їх після кожного носіння. Провітрювання, пар, спрей і «збивання» у сушарці допоможуть економити час і зберегти одяг у чудовому стані.