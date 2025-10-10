Це варто спробувати: 4 тренди дизайну саду на 2026 рік

Топ-4 трендів дизайну саду на 2026 рік: це варто спробувати / © Credits

У власному саду ми відпочиваємо, вирощуємо улюблені рослини, п’ємо каву на терасі та знімаємо стрес після насичених днів. Видання Martha Stewart розповіло про головні садові тенденції на 2026 рік, які зроблять ваш двір справжньою оазою краси та спокою.

Контейнерне садівництво

Контейнерне садівництво стало справжнім порятунком для тих, хто живе у місті або має невелику ділянку. Тренд, який уже кілька сезонів утримує позиції, 2026 року виходить на новий рівень.

Інтерес до садівництва у горщиках і кашпо зростає серед усіх вікових груп. Люди прагнуть створювати зелені зони навіть на балконах і терасах. Це спосіб наблизитися до природи та не витрачати багато сил і часу.

Для такого саду не потрібен гектар землі. Достатньо кількох стильних вазонів плетистого жасмину або кампсису, папоротей, лаванди або декоративних трав. Вони створюють динаміку, колір і аромат, а ще допомагають пом’якшити бетонні поверхні й надати подвір’ю камерності.

Порада: комбінуйте різні розміри горщиків і матеріали, наприклад, глину, дерево, метал — це додасть глибини композиції.

Їстівний сад

Тренд на домашні «сади-гурме» лише посилюється. Власноруч вирощені ягоди, трави та фрукти стали символом усвідомленого життя. У складні часи люди повертаються до основ, до землі. Але тепер це не лише економія, а й задоволення, медитація та турбота про себе.

2026 року садівники виходять за межі класичних помідорів і полуниці. На перший план виходять інжир, хурма, ківі, міні яблуні, карликові персики, ожина та лохина.

До того ж їстівні рослини стали частиною естетики — їх вирощують у горщиках поруч із декоративними квітами. Наприклад, лаванда, базилік і полуниця в одному контейнері не лише практичні, а й неймовірно красиві.

Порада: навіть у квартирі можна створити «мікросад» на підвіконні: трави, лимонник, мініпомідори або перці чудово ростуть у контейнерах.

Приборкані луки

Якщо минулі роки пройшли під знаком «дикої природи», з неохайними клумбами, луговими травами та хаотичним садінням, то 2026-й приносить еру «впорядкованої природності».

Цей стиль часто називають «Tamed Meadow» — «приборкані луки». Садівники все ще хочуть відчуття дикої краси, але прагнуть структурованішого вигляду. У тренді поєднання місцевих рослин і сортових культиварів. Наприклад, сполучення злаків (ковила, міскантус, овес) із польовими квітами (ехінацея, рудбекія, шавлія) та камінням або природними доріжками. Результат — природна, але гармонійна композиція, яка приваблює метеликів, бджіл і птахів.

Порада: використовуйте різну висоту та відтінки рослин, щоб створити ефект «живого руху» навіть без вітру.

Романтичні сади

Якщо ви обожнюєте фільми Ненсі Маєрс із її елегантними будинками та білими терасами, цей тренд для вас. «Романтичні сади» — це сад для душі, де панують спокій, симетрія та відтінки ніжності.

Основу становлять вічнозелені огорожі, наприклад, самшит, тис, лавровишня, доповнені кущами троянд, гортензією, лавандою чи жасмином. Акценти — рожеві та кремові квіти, які створюють ефект «вічного літа». Це дизайн, який поєднує ностальгію, витонченість і теплоту. Романтичний сад — це втеча від метушні, місце, де все дихає спокоєм і любов’ю.

Порада: додайте кам’яні лавки, ліхтарики, легкі завіси на альтанці — і ваш двір перетвориться на приватний куточок Провансу.

Що буде актуальним

Екосвідомість: менше добрив, більше компосту, збирання дощової води.

Ароматерапія у саду: рослини, які заспокоюють, наприклад, м’ята, чебрець, лаванда, меліса.

М’яке підсвічування: світильники на сонячних батареях, які створюють атмосферу вечірнього релаксу.

Сад 2026 року — це не просто декор. Це простір, який дбає про вас, допомагає розслабитися, знайти баланс і відчути себе ближчими до природи.