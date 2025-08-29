Топ-4 трендів у підлоговому покритті на 2025 рік / © Credits

Якщо раніше ми орієнтувалися на модні картинки у Pinterest, то сьогодні дизайнери радять обирати практичність, натуральність і баланс. Видання Martha Stewart опублікувало прогноз інтер’єру щодо того, які підлогові тренди залишаються у минулому, а що буде у моді у 2025 році.

Глянцева темна підлога

Ще кілька років тому темне дерево з блиском було мрією для багатьох. Воно мало ефектний та «дорогий» вигляд, але практика показала, що це справжній головний біль у догляді.

Глянець підкреслює абсолютно все, від подряпин до слідів від взуття. Навіть якщо ви прибиратимете кілька разів на день, підлога все одно матиме недоглянутий вигляд. Крім того, темний відтінок візуально зменшує кімнату та робить її похмурою, особливо якщо в оселі мало природного світла.

Актуальний тренд 2025: світлі натуральні відтінки дерева з матовим або напівматовим покриттям. Така підлога універсальна, підходять як до скандинавського стилю, так і до класики, та створює відчуття легкості й простору.

Вінілове та ламінатне покриття

Колись це був бюджетний та швидкий спосіб зробити ремонт, але сьогодні все більше дизайнерів та власників житла звертають увагу на екологічність і безпечність матеріалів.

Вініл здебільшого виготовляється з ПВХ і може містити шкідливі домішки, які виділяються у повітря. Для здоров’я мешканців такий вибір не найкращий.

Актуальний тренд 2025: натуральні покриття. Особливо популярним стає корок — матеріал, який відновлюється, він гіпоалергенний, теплий та приємний на дотик. Крім того, він поглинає звук, стійкий до плісняви та допомагає підтримувати оптимальну температуру у кімнаті.

Холодний сірий

Так званий «міленіал грей» — сірі ламіновані чи вибілені дошки, був улюбленцем ринку понад десять років. Проте зараз цей відтінок здається надто «нудним» і позбавленим життя.

Краще відмовитися від повністю сірих підлог. Якщо й використовувати цей колір, то тільки як акцент, у поєднанні з теплішими тонами.

Актуальний тренд 2025: теплі деревні відтінки у матовому виконанні. Вони створюють атмосферу затишку, добре поєднуються з натуральними тканинами та модними нині текстурними стінами.

Дрібна плитка

Маленька плитка та вузькі паркетні дошки колись вважалися класикою, проте сьогодні вони мають «застарілий» вигляд і перевантажують інтер’єр. Особливо у просторих квартирах і будинках такий формат створює ефект хаосу.

Широкі планки та великі плитки візуально збільшують кімнату, роблять її сучаснішою та водночас мінімалістичною.

Актуальний тренд 2025: широкоформатні дошки та плитка з легкою текстурою. Вони зменшують кількість швів і ліній, а отже, простір має гармонійніший та «повітряніший» вигляд.

Підлогове покриття — це довгострокова інвестиція, яка впливає не лише на естетику, а й на здоров’я та якість життя. У 2025 році дизайнери радять обирати світлі відтінки, натуральні матеріали, матові покриття та великі формати. Такий вибір допоможе зробити інтер’єр актуальним, теплим і водночас практичним на довгі роки.