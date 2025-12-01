Топ-5 фруктових дерев, які можна вирощувати у теплицях узимку

Лимонне дерево / © Credits

Видання Martha Stewart зібрало добірку дерев, які здатні рости та родити у теплиці навіть у холодні місяці, щоб ви знали, що вирощувати, на який урожай розраховувати та як доглядати за тропічними красенями в нашому кліматі.

Головний секрет успіху — контрольована температура, стабільне освітлення та сорти, які не вибагливі до простору. Якщо все зробити правильно, теплиця взимку може стати вашим особистим фруктовим SPA.

Карликові яблуні

Карликові та напівкарликові яблуні — одна з найкращих культур для зимових теплиць. Вони компактні, невибагливі та дуже холодостійкі, але навіть їм потрібен період спокою, щоб «увімкнути» весняне цвітіння.

яблуні потребують 600–800 годин охолодження за температури +0…+7 °C;

якщо теплиця взимку тепла — перенесіть їх у гараж чи інше прохолодне приміщення;

багато сортів вимагають перехресного запилення, тож поставте поруч два сумісні дерева чи робіть ручне запилення пензликом.

Розмір: 1,8–3 м

Вимоги: багато світла, родючий та добре дренований ґрунт, легка кислотність.

Лимон Мейєра

Мейєрівський лимон — зірка домашніх теплиць. Він ароматний, солодший за звичайний лимон і напрочуд компактний — ідеальний для горщикового вирощування.

переносить нижчі температури, ніж інші цитрусові;

гарно росте за 13–24 °C;

квітне майже цілий рік, якщо отримує 8–12 годин світла.

У теплицях або у будинку лимони потрібно запилювати вручну, м’яким пензликом переносити пилок між квітами.

Розмір: 1–1,2 м

Вимоги: яскраве світло, добре дренований кислуватий ґрунт.

Кумкват

Кумкват — ідеальний житель теплиці, він компактний, витривалий та декоративний. Його плоди можна їсти разом зі шкіркою.

витримує температуру до +4 °C;

родить найкраще за 13–24 °C;

самозапильний, але ручне запилення збільшить урожай.

Розмір: 1–1,2 м

Вимоги: багато світла, легкий кислуватий ґрунт, якісний дренаж.

Інжир

Інжир — справжній гурман тепла. В українському кліматі його складно виростити у відкритому ґрунті, але у теплиці він розкривається на повну.

інжиру потрібно щонайменше 8 годин сонця;

ідеальна температура — +15…+27 °C;

теплиця захищає від ранніх заморозків, подовжує сезон і підвищує шанс на стиглі плоди.

Інжир самозапильний та практично не потребує формувального обрізання.

Розмір: 1,2–1,5 м

Вимоги: сонячне місце, легкий дренований ґрунт.

Карликовий банан

Якщо ви мрієте узимку дивитися на бананові пальми, а влітку збирати власні банани, це реально, але потребує більше уваги.

12–14 годин яскравого світла щодня;

температура +21…+29 °C;

постійно вологий, але не заболочений ґрунт;

рослина потребує 14–18 місяців без морозу, щоб сформувати плоди.

Хороша новина — банани самозапильні, тож ніякого штучного запилення не потрібно.

Розмір: 60–120 см

Вимоги: яскраве світло, тепло, багато вологи.

В Україні теплиці дедалі частіше використовують не лише як утилітарний простір для розсади, а як красиву, функціональну оранжерею. Там вирощують:

цитруси для зимових коктейлів,

інжир для домашніх тарілок антипасто,

яблука для цвітіння у стилі «японської весни» навіть у лютому.

А головне — це спосіб мати маленький зелений куточок навіть тоді, коли за вікном мінус.