Топ-5 фруктових дерев, які можна вирощувати у теплицях узимку
Ми звикли сприймати теплицю як простір для розсади, томатів і зелені. Але ця захищена оранжерея може бути справжнім райським садом узимку — з лимонами, інжиром і навіть бананами.
Видання Martha Stewart зібрало добірку дерев, які здатні рости та родити у теплиці навіть у холодні місяці, щоб ви знали, що вирощувати, на який урожай розраховувати та як доглядати за тропічними красенями в нашому кліматі.
Головний секрет успіху — контрольована температура, стабільне освітлення та сорти, які не вибагливі до простору. Якщо все зробити правильно, теплиця взимку може стати вашим особистим фруктовим SPA.
Карликові яблуні
Карликові та напівкарликові яблуні — одна з найкращих культур для зимових теплиць. Вони компактні, невибагливі та дуже холодостійкі, але навіть їм потрібен період спокою, щоб «увімкнути» весняне цвітіння.
яблуні потребують 600–800 годин охолодження за температури +0…+7 °C;
якщо теплиця взимку тепла — перенесіть їх у гараж чи інше прохолодне приміщення;
багато сортів вимагають перехресного запилення, тож поставте поруч два сумісні дерева чи робіть ручне запилення пензликом.
Розмір: 1,8–3 м
Вимоги: багато світла, родючий та добре дренований ґрунт, легка кислотність.
Лимон Мейєра
Мейєрівський лимон — зірка домашніх теплиць. Він ароматний, солодший за звичайний лимон і напрочуд компактний — ідеальний для горщикового вирощування.
переносить нижчі температури, ніж інші цитрусові;
гарно росте за 13–24 °C;
квітне майже цілий рік, якщо отримує 8–12 годин світла.
У теплицях або у будинку лимони потрібно запилювати вручну, м’яким пензликом переносити пилок між квітами.
Розмір: 1–1,2 м
Вимоги: яскраве світло, добре дренований кислуватий ґрунт.
Кумкват
Кумкват — ідеальний житель теплиці, він компактний, витривалий та декоративний. Його плоди можна їсти разом зі шкіркою.
витримує температуру до +4 °C;
родить найкраще за 13–24 °C;
самозапильний, але ручне запилення збільшить урожай.
Розмір: 1–1,2 м
Вимоги: багато світла, легкий кислуватий ґрунт, якісний дренаж.
Інжир
Інжир — справжній гурман тепла. В українському кліматі його складно виростити у відкритому ґрунті, але у теплиці він розкривається на повну.
інжиру потрібно щонайменше 8 годин сонця;
ідеальна температура — +15…+27 °C;
теплиця захищає від ранніх заморозків, подовжує сезон і підвищує шанс на стиглі плоди.
Інжир самозапильний та практично не потребує формувального обрізання.
Розмір: 1,2–1,5 м
Вимоги: сонячне місце, легкий дренований ґрунт.
Карликовий банан
Якщо ви мрієте узимку дивитися на бананові пальми, а влітку збирати власні банани, це реально, але потребує більше уваги.
12–14 годин яскравого світла щодня;
температура +21…+29 °C;
постійно вологий, але не заболочений ґрунт;
рослина потребує 14–18 місяців без морозу, щоб сформувати плоди.
Хороша новина — банани самозапильні, тож ніякого штучного запилення не потрібно.
Розмір: 60–120 см
Вимоги: яскраве світло, тепло, багато вологи.
В Україні теплиці дедалі частіше використовують не лише як утилітарний простір для розсади, а як красиву, функціональну оранжерею. Там вирощують:
цитруси для зимових коктейлів,
інжир для домашніх тарілок антипасто,
яблука для цвітіння у стилі «японської весни» навіть у лютому.
А головне — це спосіб мати маленький зелений куточок навіть тоді, коли за вікном мінус.