Топ-5 фруктових дерев, які треба садити восени

Груша / © Associated Press

Вересень та жовтень із помірним сонцем і вологим ґрунтом створюють ідеальні умови для того, щоб молоді саджанці встигли укоренитися до зими. А якщо все зробити правильно, уже за кілька років ви отримаєте власні яблука, груші, вишні чи навіть персики, про це розповіло видання Martha Stewart.

Чому саме осінь? У цей час дерева не витрачають енергію на ріст листя чи цвітіння, а концентруються на розвитку кореневої системи. Це робить їх витривалішими та стійкішими до хвороб. Досвідчені садівники радять обов’язково додати шар мульчі, десь 3–5 см, щоб захистити коріння від морозів і зберегти вологу. Важливо також захистити молоді дерева від гризунів, для цього використовують пластикові чи сітчасті обгортки.

Яблуня

Яблуня / © Associated Press

Яблуня — справжня королева саду та одне з найвитриваліших дерев. Вона добре переносить зиму та може рости практично у всіх регіонах України.

Розмір: до 7–8 м заввишки та завширшки

Догляд: сонячне місце, дренований ґрунт, регулярний полив у перший рік

Рекомендується обирати сорти, щеплені на підщепах, які підходять до вашого клімату. Наприклад, в Україні популярні сорти Айдаред, Голден Делішес, Симиренка, які поєднують смак і стійкість до хвороб.

Вишня чи черешня

Вишня / © Associated Press

Вишневі та черешневі дерева тішать не лише ягодами, а й весняним цвітінням. Якщо посадити саджанець восени, то вже наступного літа дерево добре вкорениться та почне швидше родити.

Розмір: до 5–6 м заввишки

Догляд: потребує сонячного місця та злегка кислуватого ґрунту

Солодкі черешні вибагливіші, але їх варто висаджувати у південних регіонах України. А кислі вишні чудово почуваються навіть у центральних та північних областях.

Груша

Груша / © Associated Press

Грушеві дерева, як і яблуні, мають багатотисячолітню історію. Вони можуть давати щедрі врожаї десятки років поспіль.

Розмір: 7–9 м заввишки

Догляд: сонячне місце, добре дренований ґрунт, профілактика грибкових хвороб

Популярні сорти для України — Конференція, Яківлівська, Лісова красуня. Важливо вчасно прибирати опале листя, щоб не поширювалися хвороби, наприклад, парша чи борошниста роса.

Персик

Персик / © Associated Press

Персикове дерево ніжніше, ніж яблуня чи груша, але за правильного садіння та догляду може чудово приживатися в Україні. Особливо добре воно росте у південних областях і на Закарпатті.

Розмір: до 8 м заввишки

Догляд: сонячне місце, легкий ґрунт, захист від сильних морозів

Рекомендується купувати щеплені саджанці, які адаптовані до вашого регіону. Якщо посадити дерево у вересні, воно встигне розвинути коріння та легше перенесе зиму.

Хурма

Хурма / © Associated Press

Хурма — менш поширене у наших садах дерево, але воно стає дедалі популярнішим завдяки своїм корисним плодам. Вона любить тепло, проте існують сорти, які витримують навіть -20 °C.

Розмір: 15–20 м заввишки

Догляд: сонячне місце, дренований ґрунт, захист від сильного вітру

Хурма не тільки прикрашає сад, а й дарує смачні плоди для компотів, десертів і сушіння.

Осіннє садіння фруктових дерев — це інвестиція у ваше майбутнє. Коли ви обираєте яблуню, грушу, вишню, персик або хурму, ви закладаєте основу для багаторічних урожаїв, які будуть тішити всю родину. Головне, обрати правильний сорт, врахувати клімат та забезпечити деревам належний догляд.