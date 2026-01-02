Топ-5 головних трендів в інтер’єрі 2026 року, про які варто знати / © Credits

Реклама

2025-й став переломним для світу інтер’єру. Мінімалізм почав втрачати позиції, люди сміливо «занурювали» кімнати у колір, наприклад, фарбували стіни та стелі в один відтінок, масово полювали на вінтаж і колекційні речі з історією.

2026 рік приносить баланс. Це не радикальний розрив із минулим, а радше підтвердження позачасових ідей, які адаптуються до сучасного способу життя. Головний ідея проста, найважливіший тренд — той, що робить вас щасливими, про це розповіло видання Martha Stewart.

Переосмислені нейтральні кольори

Багато років поспіль безпечні відтінки сірого та бежевого були фаворитами осель, але ця філософія «гри без ризику» поступово відходить у минуле. Насичений синій вже з’являється в інтер’єрах, так само як приглушені, світлі блакитно-сірі тони.

Реклама

У 2026-му нейтральна палітра стає теплішою та глибшою. Землисті відтінки витісняють холодні, а експерименти більше не лякають, наприклад, фіолетова ванна кімната, зелений плінтус або кольорові двері — усе це нова норма. Дім більше не має бути «безбарвним», він має бути живим.

Теплий мінімалізм замість стерильності

Мінімалізм у його класичному розумінні, з порожніми поверхнями та постійним розхламленням, більше не актуальний. Теплий мінімалізм зберігає чисті лінії та простоту, але додає емоцію та людяність. Це все про душевний спокій. Люди хочуть, щоб їхні домівки були не просто стильними, а затишними та особистими.

Вінтажні предмети, багатошарові килими, текстиль із фактурою, речі з історією — усе це робить простір «обжитим», а не схожим на шоурум.

Балкони просто неба

Тераси, балкони та патіо у 2026 році остаточно стають повноцінними кімнатами. М’які дивани, вуличні килими, смартосвітлення, навіть телевізори — зовнішній простір дедалі більше нагадує інтер’єр. Це можна назвати «природним подовженням дому».

Реклама

Для багатьох регіонів це можливість проводити багато часу на відкритому повітрі більшу частину року, проте не жертвувати комфортом.

Майстерність, фактура та ручна робота

Зростання популярності вінтажу відродило інтерес до справжньої майстерності. У 2026-му цінується не ідеальність, а характер. Це можуть бути унікальні керамічні вироби, ручноткані килими та меблі з видимими слідами часу.

Особливу увагу дизайнери приділяють фактурним поверхням. Тактильні матеріали з’являються всюди, наприклад, на стінах, стелях і навіть у ванних кімнатах, від мікроцементу до класичної венеційської штукатурки.

Це частина масштабного тренду на поєднання антикварних, сімейних і вінтажних речей із сучасним дизайном.

Реклама

Максималізм і сміливі експерименти

Хоча він підходить не всім, ігнорувати максималізм уже неможливо. Саме еклектика та максималізм мають найбільший попит. Дім тепер, як модний образ: він може бути яскравим, багатошаровим і несподіваним. Звідси, сміливі кольори, поєднання принтів, різних епох і стилів в одному просторі.

Інтер’єр 2026 року — це свобода. Свобода від жорстких правил, страху помилитися та шаблонних рішень. Тренди більше не диктують, як «треба», вони пропонують інструменти для самовираження.

Теплі кольори, тактильні матеріали, вінтаж, відпочинок просто неба та сміливість експериментувати — усе це про одне: створити простір, у якому вам добре.