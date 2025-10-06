Топ-5 ідей декорування, які зроблять ваш дім унікальним / © Credits

Реклама

Протягом десятиліть нас учили, що маленькі кімнати мають бути світлими, усі метали повинні збігатися за кольором, а картини треба вішати лише «на рівні очей». Проте сучасні дизайнери все частіше наголошують, що ці правила варто не дотримуватися, а порушувати.

Видання Martha Stewart розповіло, що сьогодні головна тенденція у декоруванні — це індивідуальність. Ваша оселя має відображати не тренди з Pinterest, а саме вас, ваш настрій, ваші спогади та ваш смак.

Використовуйте темні кольори навіть у маленьких кімнатах

Колись вважалося, що темні відтінки «з’їдають» простір. Насправді ж вони створюють глибину, затишок і драматизм. Насичений колір стін може візуально «загорнути» вас, зробити навіть невелику кімнату комфортною та стильною.

Реклама

Порада:

Використовуйте глибокі кольори, наприклад, темно-зелений, шоколадний, бордовий чи сіро-синій. Щоб простір не мав тісний вигляд, додайте акценти світлого текстилю, дзеркала чи латунні деталі.

Ідея для натхнення:

Якщо ви боїтеся повністю фарбувати стіни у темний колір, почніть із однієї акцентної стіни, наприклад, за узголів’ям ліжка чи за диваном.

Реклама

Змішуйте різні метали та деревину

Забудьте про правило «все має бути одного кольору». Сучасні інтер’єри люблять мікси, саме вони додають простору глибини та характеру. Поєднання теплих і холодних металів або різних порід дерева робить дім «живим», а не виставковим.

Поради:

Поєднуйте матову латунь із чорним залізом, срібло з міддю чи дуб із горіхом.

Головне, щоб відтінки гармоніювали за тоном, а не змагалися між собою.

Уникайте блискучих елементів, якщо прагнете спокійного вигляду, матові поверхні завжди матимуть дорожчий вигляд.

Український акцент:

Спробуйте поєднати металеві світильники з ручною дерев’яною різьбою чи меблями з натурального ясеня, це стильний мікс традицій та сучасності.

Реклама

Не бійтеся ролет і жалюзі

Довгий час штора вважалася вишуканішим варіантом для вікон. Але сьогодні дизайнери стверджують, що ролети, римські штори чи навіть жалюзі можуть бути не менш стильними. Вони додають лаконічності, підходять для мінімалістичних інтер’єрів і чудово комбінуються з тюлем або фіранками.

Поради:

Комбінуйте щільні римські штори зі світлими прозорими тюлями.

Грайте на контрастах, світлі стіни — темні штори чи навпаки.

Вибирайте фактурні тканини, наприклад, льон, бавовна, оксамит. Вони додають глибини без перевантаження.

Практична порада:

Таке поєднання не лише має красивий вигляд, але й дозволяє регулювати освітлення залежно від настрою чи пори дня.

Реклама

Розміщуйте мистецтво, як вам хочеться, а не «на рівні очей»

«Картини мають висіти на рівні очей» — це одне з найстаріших правил інтер’єру. Але сучасні дизайнери радять забути про нього. Краще орієнтуйтеся не на сантиметри, а на настрій композиції.

Поради:

Спробуйте ставити картини на підлогу чи на полицю, це створює ефект галереї.

Комбінуйте різні розміри рам, формати та навіть стилі, наприклад, живопис, фото, графіку.

Головне — не симетрія, а «живе» відчуття.

Тренд 2025:

Дизайнери все частіше радять створювати «святі куточки» з улюбленими фото, дрібничками та артом — місце, яке надихає особисто вас.

Реклама

Контрастуйте кольори стін і штор

Ще одне застаріле правило — підбирати штори під колір стін. Це робить простір «пласким» і невиразним. Натомість грайте на контрастах.

Порада:

На світлих стінах чудовий вигляд мають глибокі винні, смарагдові чи темно-сині штори.

Якщо у вас темні стіни, оберіть кремові чи лляні завіси.

Не бійтеся малюнків або орнаментів, це додає життєрадісності.

Додатковий бонус:

Контрастні штори можуть візуально підняти стелю чи «розширити» вікно, якщо підібрати правильну довжину та кріплення.

Реклама

Інтер’єр — це не набір стандартів, а спосіб самовираження. Ваш дім не має бути копією Pinterest-квартири. Нехай у ньому буде трохи хаосу, трохи кольору, трохи вас.