Топ-5 хитриків використання недозрілих помідорів з вашої грядки

Топ-5 хитриків використання недозрілих помідорів з вашого саду / © Credits

Не поспішайте викидати зелені помідори, недозрілі плоди можуть стати справжньою кулінарною знахідкою. Від смачних смажених зелених помідорів до ароматного домашнього соусу — існує безліч способів використати ці «неідеальні» овочі, а кілька простих лайфгаків допоможуть їм швидше дозріти одразу на вашій кухні. Видання Martha Stewart розповіло, як перетворити недозрілі помідори на справжні смакові шедеври.

Смажені зелені помідори. Класичний рецепт — великі недозрілі помідори нарізати скибочками, обваляти у суміші жовтка та борошна та обсмажити на сковороді до золотистої скоринки. Це смачно, просто та одразу можна подавати як закуску чи гарнір. Сальса верде з зелених помідорів. Один із найпопулярніших способів використати зелені помідори. Страва готується швидко, її можна їсти одразу чи законсервувати у банку, щоб насолоджуватися пізніше смаком. Мариновані зелені помідори. Мариновані недозрілі помідори — справжній подарунок для імунної системи. Вони чудово доповнюють салати у грецькому стилі та страви на будь-який смак. Додайте спеції та пряні трави, і отримаєте ароматну закуску на осінь і зиму. Джем із зелених помідорів. Джем із недозрілих помідорів — солодко-солона домашня заготівля, яка ідеально підходить для сендвічів або як додаток до сирної та м’ясної нарізки. Він збереже смак літа та допоможе урізноманітнити зимове меню. Соус для пасти. Помідори, які трохи дозріли на кухонному столі, можна використовувати для приготування домашнього томатного соусу. Такий соус чудово зберігається у банках і тішить родину ароматом та смаком ще багато місяців.

Домашні способи прискорити дозрівання

Якщо хочеться швидше насолодитися червоними помідорами, існує кілька простих хитриків:

Зберігайте плоди у паперовому пакеті разом із яблуком або бананом — фрукти виділяють етилен, який прискорює дозрівання.

Великі помідори можна загорнути у газету та залишити у прохолодному, але не холодному, темному місці.

Деякі садівники радять тримати недозрілі помідори поруч із цибулею — це також сприяє дозріванню.

Коли ви залишаєте зелені помідори на кухонному столі, вони природно дозрівають протягом кількох днів. Так ви отримаєте свіжі, ароматні помідори для приготування соусів, салатів і зимової заготівлі без жодних втрат.