Топ-5 кімнатних рослин, які допоможуть позбутися цвілі у вашій ванній

Мова йде не тільки про ванну, але й про весь дім, тим паче якщо ви ведете вже довгий двобій з пліснявою і не можете перемогти.

Ці рослини можуть регулювати рівень вологості у повітрі й очищати його. Адже вологість і сирість – передвісники небажаного грибка, якого майже неможливо позбутися, а власну оселю дуже хочеться вберегти від таких загарбників.

Звичайно, можна робити регулярне прибирання, відкривати вікна, щоб все провітрювалось, використовувати різні хімічні засоби, а можна спробувати ще один метод і тут в пригоді вам стануть рослини.

З читачами Express James Chapman поділився цікавою інформацією та власними спостереженнями, які рослини краще розмістити у ванній, чи будь-якій іншій кімнаті з підвищеною вологістю для покращення якості повітря.

Хлорофітум (павучок)

Це рослина, що комфортно себе почуває і процвітає у теплих, вологих середовищах, отже вони ідеально підійдуть для ванної. Вони очищають повітря та регулюють рівень вологості, створюючи середовище, менш сприятливе для розвитку цвілі.

Вони люблять непряме сонячне світло та помірний полив.

Хлорофітум / Фото: Credits

Тілландсія

Цій цікавій рослинні не потрібен ґрунт, вони ростуть за температури від 10°C до 32°C і рівнем вологості від 40% до 60%. Їм необхідна гарна циркуляція повітря і полив декілька разів на тиждень. Вони підтримують рівень вологості та можуть зменшити ймовірність появи цвілі.

Папороть

Ці рослини, певно, найефективніше поглинають вологу з повітря, зменшують вогкість і цвіль. Тримати їх краще під непрямим світлом та переконайтесь, що ґрунт залишається вологим, але не перезволоженим.

Папороть / Фото: Credits

Спатифілум

Ці рослини гарно адаптуються до змін вологості та ростуть при слабкому освітленні. Вони чудово очищають повітря та поглинають спори цвілі. Їх треба регулярно поливати, але уникати надмірного зволоження та розміщувати у затінених місцях.

Алое

Рослина має виняткову здатність до очищення повітря і процвітає при високій вологості. Алое чудово почуває себе під яскравим непрямим сонячним світлом, а поливати його треба рясно, але не часто.

Алое / Фото: Credits

Звичайно, всі ці рослини – не панацея і не знищать цвіль та вологість, але це ще один спосіб і варіант боротьби.

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