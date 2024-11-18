Топ-5 кольорів, які не варто використовувати в інтерʼєрі вітальні

Вітальня — серце вашого дому, це місце для відпочинку, спілкування з рідними та друзями, а також затишний куточок, де можна провести вечір за улюбленою книгою чи переглядом фільму. Тож вибір кольору для цього простору має важливе значення, адже саме колірна гама впливає на настрій та затишок.

Видання Martha Stewart поділилося рекомендаціями, яких відтінків краще уникати, щоб не перетворити вітальню на простір, що дратує.

Сірий — символ минулого

Сірий колір, який був у тренді ще 10 років тому, зараз поступово втрачає свою популярність. Яущо подивитися правді в очі: сірий — це нудно. Йому бракує характеру та яскравості, особливо на стінах. Він робить простір одноманітним і здається депресивним. Важливо уникати надмірного використання сірих відтінків, адже вони можуть пригнічувати та створювати враження холодності. Натомість замініть сірий на нейтральні кольори з теплим підтоном: кремово-бежевий, карамельно-коричневий, теплий синій чи зелений. Це додасть енергії, затишку та сучасності вашій вітальні.

Холодний білий — стерильність замість затишку

Білий колір може бути ідеальним фоном, лише якщо він правильно підібраний. Холодні відтінки білого здатні зробити простір стерильним і неживим. Білі з сірими чи синіми відтінками мають суворий вигляд, тоді як теплі кремові чи бежеві відтінки роблять кімнату привітною. Обираючи білий для вітальні, надавайте перевагу відтінкам із глибиною, які створять затишок і додадуть індивідуальності. Це допоможе зберегти баланс між мінімалізмом та теплою атмосферою.

Лимонно-жовтий — надмірна яскравість

Жовтий колір асоціюється із сонцем і радістю, але його надлишок може швидко втомлювати. Лимонно-жовтий виглядає надто кричущо, особливо якщо використовується на великих площах. Коли вся кімната залита лимонно-жовтим кольором, це може здаватися застарілим, старомодним і приголомшливим. Як альтернативу спробуйте насичені жовті з відтінками зеленого, наприклад, охру чи гірчицю, чи більш м’які теплі варіанти, як медовий чи старе золото. Вони надають глибини та благородності простору.

Яскравий помаранчевий — надто інтенсивний

Помаранчевий може бути привабливим, але лише у вигляді акцентів. Відтінки, які нагадують гарбуз чи дорожній конус, можуть створювати надмірну візуальну напругу. Насичений помаранчевий може здатися приголомшливим і надто яскравим для вітальні. Замість цього обирайте глибші відтінки, такі як іржа, палений апельсин чи кораловий. Вони додають елегантності та гармонійно вписуються в теплу палітру.

Неонові та яскраві відтінки — виклик спокою

Неонові кольори, як-от яскраво-рожевий, лаймово-зелений чи насичена аква, підходять для модних акцентів, але не для базового оформлення. Ці кольори можуть здаватися надто інтенсивними чи різкими, особливо в місцях, де люди прагнуть відпочити. Використовуйте їх обережно в аксесуарах або декоративних елементах, але уникайте фарбувати ними стіни. Для створення спокійної атмосфери краще підійдуть такі кольори, як оливковий, вершково-білий, запорошений рожевий чи теплий сірий.

Важливість цілісності колірної палітри

Крім вибору окремих відтінків, важливо враховувати загальну кольорову гармонію в домі. Уникайте кольорів, які суперечать сусіднім кімнатам. Подумайте, як ви хочете почуватися в просторі. Вибір правильного кольору фарби допоможе створити ідеальний настрій. Обираючи палітру для вітальні, звертайте увагу на природне освітлення, розмір кімнати та ваші особисті уподобання. Земляні тони та приглушені відтінки допоможуть досягти відчуття затишку та відпочинку.

Вітальня повинна бути місцем, яке надихає на відпочинок і створює приємну атмосферу для всієї родини. Уникаючи надмірно холодних, яскравих або застарілих кольорів, ви зможете оформити інтер’єр, який буде актуальним і комфортним.

Читайте також: