Топ-5 кольорів для передпокою, які будуть у тренді 2026 року

Передпокій — це не просто коридор, а місце, яке задає тон усій оселі. Колір стін у цьому просторі може візуально збільшити кімнату, додати світла та створити перше враження про ваш стиль — про це розповіло видання Martha Stewart. 2026 року палітри для передпокоїв поєднують комфорт і впевненість як сучасні та «вічні» одночасно.

Пудрово-блакитний

Цей відтінок «легкий» та візуально розширює простір. Варто використовувати його у передпокоях, де важливі світло та просторовий ефект. Пудрово-блакитний ідеально балансує між сміливим і нейтральним кольором, робить спокійний та сучасний вигляд стін.

Коричневий «паперовий пакет»

Теплі нейтральні відтінки коричневого, схожі на тон карамелі з молочним відтінком, створюють затишок, але не обтяжують простір. Цей колір добре поєднується з деревом, бронзою, декоративними килимками та мистецькими предметами. Він дозволяє предметам декору «сяяти» без конкуренції зі стінами.

Димчастий бірюзовий

Між синім і зеленим димчастий бірюзовий створює шаруватий та впевнений ефект. Можна експериментувати з контрастними відтінками — наприклад, яскравий тон на стелі та світліший на стінах. Це додає передпокою глибини та динаміки.

Венеціанський рожевий

М’який, тьмяний рожевий нагадує венеціанський тиньк. Це колір для дорослого та стильного простору, який додає тепла без надмірної декоративності. Світло у передпокої робить стіни живими та змінює відтінки протягом дня.

Грейдж

Поєднання сірого та теплого бежевого — універсальний колір для тих, хто вагається з вибором. Він ідеально підходить для переходів між кімнатами та коридорів, поєднується майже з будь-яким обробленням і меблями — від білого до глибоких насичених тонів.

Кольори 2026 року для передпокою поєднують затишок, стиль і сучасність. Вибір правильного відтінку допомагає не лише підкреслити архітектуру та меблі, а й створити теплу атмосферу з першого кроку у дім.