Топ-5 лайфгаків, які допоможуть прогнати павуків і москітів з вашої оселі

Пропонуємо вам перевірити 5 простих лайфгаків, які ви можете спробувати зробити вже сьогодні, щоб відлякати комах від вашого дому.

Жуки можуть бути надокучливими маленькими створіннями, які ускладнюють життя. Блогерка mama_mila_au поділилась зі своїми підписниками корисною та цікавою інформацією як прогнати непроханих павуків та жуків із вашої оселі.

Чи знали ви, що існує кілька звичайних предметів побуту, які можуть допомогти позбутися комах, жуків та павуків, адже багато запахів, які ми любимо, насправді в природі використовуються для захисту і відлякування від комах.

Нанесіть м’ятну олію на ватяні диски та протріть вікна, щоб відлякати комах що повзають і мурах; Комарі ненавидять запах кави, тому закип’ятіть залишки кави та гвоздику на плиті, щоб у вашому домі був чудовий аромат, який зможе відлякати непрошених гостей; Ви можете додавати залишки меленої кави до кімнатних і вуличних рослин, щоб відлякати комах. Крім того, кава - добриво для рослин; Вилийте окріп у каналізацію, щоб запобігти появі плодових мошок та їхніх яєць; Павуки ненавидять цитрусові, тому протріть стіни та підлогу апельсиновим маслом.

Будьте обережні, перш ніж використовувати ефірні олії, якщо у вас є домашні тварини та маленькі діти, й завжди тестуйте все, перш ніж використовувати на предметах інтер’єру.

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