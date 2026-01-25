Топ-5 меблевих трендів з якими варто попрощатися 2026 року / © Associated Press

Видання Real Simple розповіло, що у 2026-му деякі меблеві тренди остаточно втратили актуальність і більше не створюють відчуття стилю чи затишку. Тренди в інтер’єрі змінюються повільніше, ніж у моді, але саме тому вони відчуваються особливо гостро, коли застарівають. Те, що ще вчора мало пінтересний вигляд, сьогодні може здаватися перевантаженим, шаблонним або надто декоративним.

У 2026 році дизайн рухається у бік усвідомленості, якості та індивідуальності. Менше показних деталей — більше сенсу. Менше «як у всіх» — більше характеру. Саме з цієї логіки дизайнери й сформували список того, що настав час відпустити.

Фігурні хвилясті краї

Хвилясті, «черепашкові» форми мали свій зоряний час і він був яскравим. Але коли мотив з’являється всюди, він втрачає ту саму тиху елегантність, яка й зробила його привабливим. Надлишок таких форм легко робить інтер’єр інфантильним і передбачуваним.

Один акцент — красиво. Кімната, заповнена хвилями, — вже не дизайн.

Типові «базові» рішення від забудовника

Стандартні меблі та оздоблення, які не мають характеру, офіційно втрачають популярність. Причина проста: люди стали обізнанішими у дизайні та хочуть, щоб простір відображав їхню особистість.

Коли навіть базові речі продумані, простір одразу має дорожчий та індивізуальний вигляд. У 2026-му інтер’єр — це не про мінімальний набір, а про якість, текстуру та історію.

Світлі породи дерева

Вибілений дуб, ясен і клен ще донедавна були фаворитами скандинавських інтер’єрів. Але тепер вони поступаються місцем глибшим, теплим відтінкам дерева.

Темні породи, наприклад, горіх або махагон, мають насиченіший вигляд і додають простору глибини. Велику роль тут відіграє й мода на вінтаж, де такі матеріали завжди були базою.

Капітоне та глибока стяжка

Капітоне має ефектний вигляд, але дизайнери все частіше ставлять під сумнів його практичність. Такі меблі твердіші, менш зручні для щоденного використання та складніші у догляді.

Як компроміс, можна використовувати стяжку на зовнішніх елементах, а не там, де ви сидите щодня. У 2026 році комфорт остаточно перемагає декоративність.

Рифлені елементи

Рифлені поверхні кілька років тому здавалися свіжими та ультрасучасними. Але сьогодні їх стало занадто багато, від кухонь до камінів і меблів. Цей тренд себе вичерпав і настав час повернутися до простих, класичних ліній, які не набридають з роками.

Інтер’єр 2026 року — це не про гонитву за трендами, а про вибір на користь довговічності, сенсу та особистого комфорту. Відмова від застарілих рішень відкриває простір для чесного, спокійного і зрілого дизайну.