Топ-5 міфів про котів, у які час припинити вірити

Коти — одні з найулюбленіших домашніх тварин у світі. Але разом із любов’ю до пухнастиків існує чимало міфів, які насправді є лише популярними легендами.

Топ-5 міфів про котів, у які час перестати вірити / © Associated Press

Коти живуть поруч із людьми тисячі років. За цей час вони стали героями народних історій, прикмет і навіть інтернет-мемів. Та попри величезну популярність цих тварин, багато власників досі керуються порадами, які передаються «з покоління в покоління», але не мають нічого спільного з ветеринарною медициною, про це розповіли на сторінці centralna.vet.

Сучасні дослідження доводять, що правильний догляд за котом — це не лише ласка та ігри, а й знання про його справжні потреби.

Міф №1: товстий кіт — милий та щасливий кіт

Багатьом здається, що пухкеньки кіт — ознака добробуту та турботи. Проте ветеринари наголошують, що ожиріння у котів — серйозна проблема здоров’я. Надмірна вага може призвести до:

  • хвороб серця

  • проблем із суглобами

  • захворювань печінки

  • розвитку діабету

Любов до тварини — це не безконтрольне годування, а збалансований раціон і контроль ваги. Якщо кіт різко набирає кілограми, варто звернутися до ветеринара.

Міф №2: кішка повинна хоча б раз народити

Це один із найпоширеніших міфів. Насправді жодних медичних причин для цього немає. Кішці не потрібно народжувати «для здоров’я». Ба більше, стерилізація має багато переваг:

  • знижує ризик пухлин молочних залоз

  • запобігає небажаному потомству

  • зменшує стрес у період тічки

  • допомагає контролювати популяцію безпритульних тварин

Тож рішення стерилізувати кішку — відповідальний крок, а не шкода для її здоров’я.

Міф №3: коти завжди падають на лапи

У котів дійсно є унікальна здатність перевертатися у повітрі, щоб приземлитися на лапи. Цей механізм називають «рефлексом випрямлення». Проте це зовсім не означає, що коти невразливі. Падіння з великої висоти може призвести до:

  • переломів

  • травм внутрішніх органів

  • серйозних ушкоджень хребта

Саме тому ветеринари наполягають, що вікна та балкони повинні бути обладнані захисними сітками.

Міф №4: молоко корисне для котів

Багато хто виріс на мультфільмах, де коти із задоволенням п’ють молоко, проте реальність трохи інша. Більшість дорослих котів погано перетравлюють лактозу, яка міститься у коров’ячому молоці. Це може викликати:

  • розлад шлунку

  • діарею

  • здуття

Однак, існують винятки, якщо кіт з дитинства регулярно споживав молочні продукти, його організм може зберегти ферменти для їхнього перетравлення. Але у більшості випадків молоко краще замінити спеціальними кормами чи водою.

Міф №5: домашньому коту не потрібні щеплення

Часто власники думають, що якщо кіт не виходить на вулицю, він у повній безпеці. Насправді це не так. Збудники хвороб можуть потрапити у квартиру:

  • на взутті

  • на одязі

  • через інших тварин

Крім того, яйця паразитів легко заносяться з вулиці разом із пилом або брудом. Тому ветеринари рекомендують регулярні щеплення та профілактичне оброблення від паразитів навіть для домашніх котів.

Коти дарують нам тепло, затишок і тисячі кумедних моментів щодня, проте справжня турбота про улюбленця — це не лише ласки та смаколики. Вона включає правильне харчування, контроль ваги, вакцинацію, безпечний простір у домі та регулярні візити до ветеринара.

Тож чим більше ми знаємо про потреби наших пухнастих друзів, тим довше вони залишаються здоровими та щасливими. Любов до кота — це не тільки почухати його за вушком, а ще й розуміння того, що насправді корисно для його життя та здоров’я.

