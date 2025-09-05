Топ-5 місць у домі, які варто оновлювати щосезону: чому це важливо

Топ-5 місць у домі, які варто оновлювати щосезону / © Credits

Реклама

Видання Real Simple розповіло, що такі зміни не повинні бути показовими чи надмірними, вони мають приносити радість і комфорт. Невеликі деталі здатні кардинально змінити настрій оселі, додати затишку восени чи свіжості навесні.

Вітальня

Саме тут збирається вся родина, тому варто почати з простих деталей, наприклад, змінити декоративні подушки, накидки чи килимки. Восени актуальні теплі відтінки — бордо, оливковий, темно-синій. Навесні та влітку — пастель, льон і легкі тканини. Такий сезонний акцент зробить простір живим і динамічним.

Ванна кімната

Маленька, але часто відвідувана зона — чудова нагода для експериментів. Оновіть набір рушників, додайте пахуче рідке чи тверде мило, свіжі квіти чи ароматичні свічки. Наприклад, у грудні це можуть бути рушники з червоно-зеленим акцентом, а влітку — яскраві тропічні мотиви. Головне правило, стиль замість надмірного декору.

Реклама

Спальня

Зміна сезону — чудова нагода замінити постільну білизну. Влітку — світлі та прохолодні тканини, взимку — щільніші, з темними візерунками. Для більшого затишку восени можна постелити плед, а взимку додати пухнастий килимок біля ліжка. Декілька змінних аксесуарів, наприклад, картини, абажури, декоративні подушки, допоможуть швидко створити потрібний настрій.

Їдальня

Це простір, де ми приймаємо гостей та влаштовуємо родинні вечері. Сезонні оновлення тут можуть бути зовсім простими, наприклад, змінити скатертину, серветки, доріжку на стіл чи центральну композицію. Восени — букети з сухоцвітів, взимку — свічки та ялинкові гілки, навесні — тюльпани та легкі тканини. Такі дрібниці роблять атмосферу особливою.

Ґанок та передпокій

Вхідна зона — візитна картка дому. Навіть невеликі зміни тут одразу помітні. Сезонні рослини у горщиках, віночок на дверях, новий килимок або стильний світильник зроблять простір привітним. Якщо живете у квартирі, оновіть декор у передпокої, змініть вазу, поставте сезонний букет або ароматичний дифузор.

Робіть сезонні оновлення функціональними. Це не лише про красу, а й про комфорт — теплий плед узимку чи легкий льон у спеку приносять більше радості, ніж десяток декоративних дрібничок.