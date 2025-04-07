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ТСН у соціальних мережах

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Топ-5 обовʼязкових команд, які має знати ваш собака

Вихований собака — не примха, а необхідність. І саме від того, наскільки добре він засвоїв базові команди, залежить його безпека, ваша зручність і спокій усіх навколо.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Топ-5 обовʼязкових команд, які має знати ваш собака

Топ-5 обовʼязкових команд, які має знати ваш собака / © Associated Press

Кінологиня Марина Бойко, авторка кінологічного блогу marina_and_lucky, переконана: щоб жити щасливо та комфортно з собакою, достатньо п’яти основних команд і навичок.

«До мене!» — основа безпеки у будь-якій ситуації

Ця команда має бути доведена до автоматизму. Якщо ви вигукнули «До мене!», пес повинен миттєво йти чи бігти до вас, незалежно від того, грається він з іншим собакою, нюхає щось цікаве у траві чи вже майже наздогнав кота.

Команда «До мене» — це не просто зручність на прогулянці. Це питання життя та смерті, коли неподалік дорога, отрута, агресивна тварина чи інша небезпека. Тому тренування слід починати ще з дитинства чи з перших днів у новому домі.

Порада: завжди заохочуйте собаку, коли він підходить на команду. Спочатку — смачненьким, пізніше — голосом, ласкою, грою.

«Сидіти» — для зупинення, контролю та самодисципліни

На перший погляд, це проста команда. Але насправді вона допомагає вам утримувати собаку у певному положенні, коли потрібно обмежити активність. Наприклад, на перехресті перед дорогою, біля магазину, у черзі до ветеринара чи у людному місці.

Собака, який упевнено виконує команду «Сидіти», легше керується, краще контролює емоції та менше збуджується.

Порада: додавайте витримку — вчіть собаку сидіти не 3 секунди, а 30, потім хвилину, потім дві. Це не тільки зручно, але й заспокоює нервову систему тварини.

«Лежати» — глибший рівень самоконтролю

Команда «Лежати» з витримкою — один з найефективніших інструментів для заспокоєння собаки у збудженому стані. Це може бути у ветеринарній клініці, під час транспортування чи у незнайомому місці. До того ж ця поза — зручна та природна для собаки, вона сигналізує: усе спокійно, небезпеки немає.

Ця команда допомагає також у побутових ситуаціях: наприклад, коли ви хочете прибрати, попрацювати чи зустріти гостей і песик має спокійно полежати поруч.

Порада: якщо ваш собака лежить самостійно — не рухайте, не турбуйте. Це гарна звичка, яка заслуговує на підкріплення — похвалу або частування.

«Поруч» — комфортна прогулянка без стресу

Йдеться не про спортивне «Поруч», як на змаганнях із дресирування. Достатньо побутової версії команди, коли пес іде поряд, не тягне повідець, не забігає вперед і не петляє.

Ця навичка дозволяє спокійно гуляти у місті, без конфліктів з іншими собаками, без ризику вирвати повідець із рук або завдати комусь незручностей.

Порада: не карайте собаку за кожен відхід убік. Після команди «Поруч» можна дозволити вільну прогулянку — дайте сигнал, що тепер він може йти нюхати та досліджувати.

«Не чіпай» або «Фу!» — навичка, яка може врятувати життя

Це не зовсім команда, а скоріше життєво важлива звичка — не підбирати їжу, пакети, недоїдки чи сторонні предмети з землі. У сучасних реаліях це особливо актуально: у містах часто трапляються отруєні приманки, небезпечні предмети чи сміття, яке може викликати кишкові проблеми.

Собака має навчитися ігнорувати знайдене на вулиці — за умовчанням. Це можливо лише через системну роботу та позитивне підкріплення.

Порада: не забирайте предмет з пащі силою — це лише підсилить охоронну поведінку. Краще обміняйте на щось смачніше та навчіть собаку, що ігнорувати знахідки — вигідніше.

Знання базових команд — це не дресура в її застарілому розумінні. Це спосіб порозумітися з твариною, навчити її жити у людському світі без стресу. Від цього виграє кожен: собака стає впевненішим, спокійнішим і щасливішим, а власник — вільнішим, спокійнішим і задоволенішим.

Пам’ятайте, вихована тварина — це результат любові, терпіння та системної роботи. І найкраща новина в тому, що цього можна досягти у будь-якому віці. Головне — почати.

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