Топ-5 отруйних рослин для нашого організму

Ці рослини мають чарівний та досить нешкідливий вигляд, але вони містять деякі з найбільш смертоносних сполук та отрут для здоров’я людини.

На сторінці collider.ua розповіли про рослини, яких не можна торкатися або вживати в їжу, адже вони надзвичайно отруйні.

Борщівник Сосновського

Борщівник

Цікава, велика, проте дуже небезпечна рослина. Вона містить токсичні хімічні сполуки, які називаються фуранокумаринами, в соку, стеблах, листі та плодах. Фізичний контакт з рослиною робить шкіру більш чутливою до ультрафіолетового світла і може призвести до фототоксичного дерматиту (запальна реакція шкіри, викликана сонячним світлом). Симптоми варіюються від легкого почервоніння та подразнення до пухирів, опіків і рубців. Крім того, були випадки подразнення та серйозних травм очей від контакту з ними. Реакція може виникнути протягом 24 годин після контакту з рослиною, а пік чутливості спостерігається протягом 3 днів після її впливу. У важких випадках симптоми можуть зберігатися від тижнів до місяців.

Кропива

Кропива / Фото: Credits

У свіжому вигляді може викликати свербіж і опіки, хоча з неї й варять борщ (після термічної обробки рослину можна вживати у їжу). Її пекучі волоски можуть спричинити рани на шкірі людини та тварин. При контакті волосинок зі шкірою, їхні кінчик відламується під певним кутом, утворюючи гостре вістря, яке проникає в шкіру. Тиск на основу жалючої частини викликає вивільнення токсину, що в ньому міститься. Хоча численні біохімічні та фармакологічні дослідження не визначили точну природу цього токсину, відомо, що він містить серотонін і ацетилхолін.

Тис ягідний

Тис ягідний / Фото: Credits

Отруйна рослина як для людей, так і для тварин. Її токсичність була відома з давніх часів і екстракти листя тиса використовувалися як для вбивств, так і для самогубств. Рослина синтезує широкий спектр вторинних метаболітів, які є токсичними та діють як захисні сполуки. Токсини можуть накопичуватися в певних частинах рослини або в ній усій, що визначає їхню ефективність. Наприклад, вони можуть міститися в смоляних протоках, латексних клітинах або залозистих трихомах, які вивільняються у великих кількостях при розриві цих структур під час поїдання травоїдними тваринами, контакту з поверхнею рослини або внаслідок атаки патогенів. Токсичні ефекти надзвичайно швидкі, оскільки ці сполуки швидко всмоктуються в травній системі та викликають нудоту, блювоту, запаморочення, біль у животі, зупинку серця, пригнічення дихання та смерть.

Аконіт

Аконіт / Фото: Credits

Шпигун серед квітів, адже це дуже гарна, проте небезпечна рослина. Всі частини рослини, особливо коріння, містять токсини. Найнебезпечніший з цих токсинів - аконітин. Найбільш відомий як серцева отрута, але також, сильна нервова отрута. Сирі рослини аконіту дуже отруйні. Він використовувався з давніх часів як отрута для списів і стріл для полювання та битв. Тяжкість отруєння пов’язана зі швидким початком небезпечних для життя змін серцевого ритму. Інші симптоми можуть включати оніміння та поколювання, уповільнений або прискорений пульс і шлунково-кишкові прояви, такі як нудота, блювота, біль у животі та діарея. Параліч дихання і порушення серцевого ритму можуть призвести до смерті.

Болиголов плямистий

Болиголов / Фото: Credits

Кожна частина рослини болиголова отруйна. Стародавні греки використовували отруту болиголова для страти злочинців або в'язнів. Найвідомішим прикладом смерті від болиголова є смерть Сократа. Отруєння болиголовом може викликати серйозні симптоми протягом 15 хвилин після проковтування. Отруйний болиголов не схожий на отруйний плющ чи дуб. Зазвичай ви не отримаєте висип від дотику до нього. У більшості випадків болиголов отруйний лише при попаданні всередину людини. Однак під час робити з отруйним болиголовом все ж слід бути обережними. У людей з чутливою шкірою може розвинутися дерматит. Рослина містить кілька токсичних сполук, які називаються алкалоїдами. Ці алкалоїди повільно отруюють ваші нервово-м’язові з’єднання, які передають сигнали від нервів до м’язових волокон. Це отруєння може призвести до відмови дихальних м’язів. Коли вони відмовляють, у вас може виникнути дихальна недостатність і настати смерть. Отруєння болиголовом також може вплинути на шлунково-кишковий тракт, нервову та серцево-судинну систему.

Протягом всієї історії людства отруйні рослини використовувалися під час смертних кар, воїн та боротьби за трон чи владу. З такими рослинами треба бути максимально обережними і якщо у вас виникають якісь підозри що до впливу подібної рослини на ваше здоров’я, краще одразу звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням.

Нещодано ми писало про "Топ-5 рослин, яким не місце у вашому саду"

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