Топ-5 помилок, які роблять садівники-початківці

Всі ми з чогось починали. У кожного щось буває вперше та виходить недосконалим і сповненим помилок. Помилки садівника-початківця не виняток.

Насамперед ви маєте розуміти, новачок – це автоматичні помилки та це нормально! Однак ви можете навчатися на досвіді та помилках інших людей, щоб зменшити кількість власних. Садівниця Tasha Medve поділилась зі своїми читачами цікавою та корисною інформацією про те, яких помилок можуть припуститися початківці працюючи у саду.

Ґрунт

Ґрунт дуже важливий і можна легко заплутатись кому, який підходить. Верхні 1,5-2,5 см мають бути збагачені компостом. Завжди бажано проводити тестування ґрунту, щоб це зробити вам знадобиться лопата. Копніть один раз і подивіться, що маєте. Якщо ґрунт червоно-коричневий і залишається злиплим, ймовірно, у вас глина, яка є щільною та утримує занадто багато води. Якщо він одразу розсипається після стискання, ймовірно, у вас пісок, часто коричневий або сіруватий, який надто легко віддає воду. Якщо грудка розсипається через кілька секунд і має темний колір, можливо, у вас мулистий або суглинистий ґрунт - найкращий.

Насіння

Незнання типу насіння, яке ви садите, щоб правильно доглядати за ним. У роботі та вибору насіння треба багато чому навчатися. Треба обов’язково читати етикетку, а ще краще брати додаткову інформацію з книг чи інтернету. Треба знати та розуміти габарити рослини, щоб знати, як за нею доглядати та її тип. А ще важливо розуміти чи виросте ця рослина у вашому регіоні. Якщо бездумно купувати саджанці чи насіння не розуміючи умов, за яких вони ростуть, ви просто витратите гроші та розіб’єте собі серце.

Полив

Тут завжди виникають труднощі. Якщо занадто багато води, рослина почне гнити та жовтіти, за недостатньої кількості води - зів’яне. Щоб зрозуміти чи треба ще полив, торкніться руками нижче 1 см землі, оскільки часто верхній шар може бути сухим, а коріння все ще вологими. Важливо добре поливати насіння ще до того, як воно проросте. Нові рослини — це дитинчата і їм потрібна додаткова любов і вода, особливо якщо вони посаджені на сонці. У сонячну погоду вам, ймовірно, доведеться поливати їх частіше, ніж ви вважаєте за потрібне. Інакше замість пишної краси, матимете сухий стовбурець.

Рослини - компаньйони

Посадка рослин - друзів – як окремий вид науки, адже одні рослини взагалі не можуть співіснувати поруч, а інші приносять один одному користь!

Врожай

Не забудьте збирати врожай. Редис, наприклад, матиме дерев’яний присмак, якщо занадто довго лежить у землі. Якщо ви перші не зберете врожай, до нього дістануться різні тварини чи комахи й ви взагалі нічого не отримаєте. Отже, не зволікайте.

Поговоріть з іншими досвідченими садівниками, які можуть допомогти вам уникнути помилок у садівництві. Навіть ваш сусід або член родини може бути джерелом корисної інформації.

Якщо ви хочете успішно розпочати та проводити садовий сезон, вам варто мати добре продуманий і досліджений план саду. Заздалегідь перевірити садовий ґрунт та належним чином його підготувати чи змінити. Обрати насіння культур, які процвітатимуть у вашій місцевості, за можливості брати види з підтвердженим виживання.

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