Топ-5 помилок під час ремонту, про які ви можете шкодувати у майбутньому

Топ-5 помилок під час ремонту будинку, про які ви можете шкодувати у майбутньому / © Associated Press

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Проте іноді, через поспіх, недостатній досвід або спробу зекономити, ми припускаємося помилок, які можуть дорого коштувати у майбутньому. У своїй статті видання Woman And Home розглянуло 5 поширених промахів, які трапляються під час ремонту, а також способи їх уникнути.

Ігнорування змін у плануванні простору

Помилка

Багато хто вирішує «не морочити собі голову» зі змінами конфігурації кімнат. Наприклад, залишають вузький коридор або незручне розташування дверей — просто тому, що так уже було.

Чому це проблема

Зміни у плануванні складно та дорого реалізувати після завершення ремонту. Невдале зонування призводить до нераціонального використання площі: втрачається функціональність, виникають «мертві зони».

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Як уникнути

Запросіть архітектора чи дизайнера інтер’єру на етапі проєктування.

Візьміть до уваги природне освітлення, сценарії руху у будинку та потреби кожного члена родини.

Навіть просте перенесення дверей може значно покращити функціональність простору.

Приклад: ви переносите вхід до спальні на інший бік стіни — це дає змогу вмістити додаткову шафу чи створити окрему гардеробну.

Недостатня кількість електричних розеток

Помилка

У новому ремонті часто бачимо всього по 1–2 розетки на кімнату, що було нормою ще в 90-х. Але зараз ми маємо велику кількість техніки: смартфони, ноутбуки, робот-пилосос, зволожувачі, лампи, ТВ-приставки тощо.

Чому це проблема

Постійні подовжувачі та трійники псують інтер’єр і можуть бути небезпечними. Крім того, некомфортно постійно шукати, де підзарядити телефон.

Як уникнути

Складіть список техніки, яку плануєте використовувати у кожній кімнаті.

Врахуйте потреби майбутнього — навіть якщо зараз чогось немає, воно може з’явитися через рік-два.

Подумайте про підрозетники зі швидкою зарядкою USB, вбудовані у тумбочки або кухонні острови.

Порада: не забудьте про приховані розетки для кухонної техніки та освітлення — під верхні шафи, над стільницею, за духовкою.

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Надмірне відкриття простору (відкрите планування)

Помилка

Мода на відкриті простори змушує багатьох зносити всі перегородки. Часто без урахування практичності: запахи з кухні, шум, неможливість усамітнитися.

Чому це проблема

Іноді перегородка не просто розділяє простір, а виконує функцію шумозахисту, зони зберігання, приховує комунікації чи формує логіку переміщення.

Як уникнути

Подумайте про зони: кухня, вітальня, їдальня, робоче місце — усім потрібні чіткі межі.

Якщо не хочете важких стін — використовуйте прозорі або напівпрозорі перегородки, розсувні системи, штори, меблі.

Обов’язково продумайте шумоізоляцію.

Приклад: замість повного відкриття кухні можна залишити візуальний зв’язок через скляну перегородку з матовим склом. Вигляд має стильний, але не пропускає запахи.

Відмова від системи «тепла підлога»

Помилка

У намаганні зекономити багато хто відмовляється від підігріву підлоги, особливо у коридорі, ванній, кухні.

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Чому це проблема

Це не лише питання комфорту. Тепла підлога забезпечує рівномірне тепло, зменшує вологість, дозволяє економити на опаленні та прибирає потребу у громіздких радіаторах.

Як уникнути

Встановіть електричну чи водяну систему хоча б у «мокрих зонах».

Якщо не хочете демонтувати стяжку — є тонкі електричні мати, які монтуються прямо під плитку.

Бонус: підігрів дозволяє швидше висушити мокру підлогу у ванній чи після прибирання.

Ігнорування підсобних приміщень

Помилка

Пральна кімната, гардеробна, місце для інструментів, господарських речей — часто забуваються чи відкидаються на користь більшого простору у кімнатах.

Чому це проблема

У результаті речі накопичуються у кутках, техніка стоїть на видноті, а дім має захаращений вигляд. Особливо страждають родини з дітьми та домашніми улюбленцями.

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Як уникнути

Закладіть у план хоча б невеликий хозблок: комору, нішу під шафу чи вбудовану систему зберігання.

У ванній чи у передпокої передбачте місце для вивантаження речей, приладів, сушіння взуття.

Встановіть глибоку раковину для миття лап собаці чи прання брудних речей.

Порада: замість ванної на дві раковини краще зробити одну, але залишити місце для шафи та пральної машини.

Не всі стіни можна зносити

Навіть якщо стіна має «легкий» вигляд, вона може виконувати важливу функцію (наприклад, служити опорою для перекриття). Перед демонтажем обов’язково проведіть технічне обстеження чи запросіть конструктора.

Ремонт — це інвестиція не лише у зовнішній вигляд, а у зручність, функціональність та майбутній комфорт життя. Коли ви уникаєте поширених помилок, ви не просто зекономите гроші, а зробите дім місцем, де приємно жити та зручно користуватися кожним метром простору.