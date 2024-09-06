Топ-5 порад у виборі правильного покриття для утеплення рослин на зиму

Перед тим, як обрати необхідне покриття для захисту саду, необхідно визначитися з вашими потребами та рослинами, які ви збираєтеся утеплювати.

На сторінці SELF-SUFFICIENT-BACKYARD дали 5 порад садівникам, які допоможуть обрати правильне покриття для вашого саду, залежно від температури на вулиці.

Коли температура опускається нижче 7°C необхідно накривати посіви (особливо вночі) легкими покривалами, такими як морозостійка ковдра чи флісова тканина. Прибирайте їх вдень, коли температура підніметься вище 7°C. Для їхнього закріплення використовуйте горизонтальні скоби. Коли температура починає стабільно опускатися нижче 4°C, можете подовжити вегетаційний період, встановивши сільськогосподарський пластик. Закріпіть його затискачами, щоб він не злетів від вітру. Для горщиків і контейнерів використовуйте мінітеплиці. Укрийте фруктові дерева морозозахисними ковдрами, спеціально призначеними для дерев і кущів. Якщо у вашому саду є дрібні саджанці, використовуйте пластикові багаторазові захисні чохли для рослин.

З урахуванням цих порад ви зможете забезпечить комфорт і функціональність вашого саду протягом усього року.

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