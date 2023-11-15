Топ-5 порад: як позбутись павуків у вашому домі

Дошкуляють павуки та комахи, а звичайне прибирання не дає результату? Ці 5 порад допоможуть попрощатися з непроханими гостями у вашій оселі.

Блогерка Шантель Міла Ібботсон знову поділилась корисними лайфхаками, адже комахи в домі досить поширена проблема.

Нанесіть ефірну олію м’яти на ватні кульки + помістіть їх під контейнер для сміття, щоб відлякати комах. Жуки ненавидять перцеву м’яту. Також помістіть їх у вакуумну каністру пилососа, щоб залишити запах перцевої м’яти у вашому домі. Відлякайте мурах і повзаючих комах у вашому домі за допомогою води, настояної на розмарині Вилийте окріп у каналізацію, щоб уникнути потрапляння плодових мошок і їхніх яєць. Плодові мушки часто потрапляють у каналізацію та відкладають там свої яйця, тому гаряча вода є чудовим способом позбутись їх. Павуки ненавидять цитрусові, тому протріть стіни та підлогу водою із домішком цитрусової олії або цитрусових кірок.

Будьте обережні, перш ніж використовувати ефірні олії вдома, якщо у вас є маленькі діти або домашні тварини. Завжди читайте етикетки, щоб побачити, які з них підходять для вашого дому.

Нагадаємо, раніше Міла розповіла про 9 прийомів, які допоможуть якнайдовше зберегти ваші продукти свіжими.

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