Топ-5 порад: як позбутись павуків у вашому домі

Дошкуляють павуки та комахи, а звичайне прибирання не дає результату? Ці 5 порад допоможуть попрощатися з непроханими гостями у вашій оселі.
Блогерка Шантель Міла Ібботсон знову поділилась корисними лайфхаками, адже комахи в домі досить поширена проблема.
- Нанесіть ефірну олію м’яти на ватні кульки + помістіть їх під контейнер для сміття, щоб відлякати комах. Жуки ненавидять перцеву м’яту.
- Також помістіть їх у вакуумну каністру пилососа, щоб залишити запах перцевої м’яти у вашому домі.
- Відлякайте мурах і повзаючих комах у вашому домі за допомогою води, настояної на розмарині
- Вилийте окріп у каналізацію, щоб уникнути потрапляння плодових мошок і їхніх яєць. Плодові мушки часто потрапляють у каналізацію та відкладають там свої яйця, тому гаряча вода є чудовим способом позбутись їх.
- Павуки ненавидять цитрусові, тому протріть стіни та підлогу водою із домішком цитрусової олії або цитрусових кірок.
Будьте обережні, перш ніж використовувати ефірні олії вдома, якщо у вас є маленькі діти або домашні тварини. Завжди читайте етикетки, щоб побачити, які з них підходять для вашого дому.
Нагадаємо, раніше Міла розповіла про 9 прийомів, які допоможуть якнайдовше зберегти ваші продукти свіжими.
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