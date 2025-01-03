Топ-5 порід собак, які потребують найдорожчого догляду за здоровʼям

Собаки — наші вірні друзі та компаньйони, які завжди готові подарувати радість і тепло. Проте догляд за улюбленцем може стати значним фінансовим тягарем, особливо якщо мова йде про породи, які через генетичні чи фізіологічні особливості мають схильність до певних захворювань.

Ветеринар Amir Anwary склав список з п’яти порід собак, ветеринарні рахунки яких можуть стати справжнім викликом для власників.

Голдендудль

Голдендудль / Фото: Associated Press

Голдендудль — чарівний мікс золотистого ретривера та пуделя, який поєднує у собі інтелект, дружність та активність. Однак, ця "дизайнерська порода" часто стикається з такими проблемами, як дисплазія кульшового суглоба та ліктя.

Бернський зенненхунд

Бернський зенненхунд / Фото: Associated Press

Ця велика порода з густою, блискучою шерстю славиться своїм м’яким і доброзичливим характером. Проте вони схильні до таких захворювань, як рак, дисплазія кульшового суглоба та дисплазія ліктя.

Американський бульдог

Американський бульдог / Фото: Associated Press

Американські бульдоги — сильні та віддані собаки, які чудово підходять для сімей. Проте вони схильні до таких проблем, як дисплазія кульшового суглоба, шкірні алергії, проблеми з диханням і ожиріння.

Ротвейлер

Ротвейлер / Фото: Associated Press

Ротвейлери відомі своєю вірністю, інтелектом і захисними інстинктами. Вони чудові сторожові пси, які за належного виховання стають відданими членами сім’ї. Проте дисплазія кульшового суглоба та ліктя — це поширені захворювання у цих собак.

Французький бульдог

Французький бульдог / Фото: Associated Press

Французькі бульдоги — це маленькі, але міцні собаки, відомі своєю грайливою вдачею та любов’ю до людського товариства. Їхній характерний вигляд із плоскою мордою може викликати проблеми з диханням, а також вони схильні до шкірних алергій.

Через високу ймовірність медичних проблем утримання цих собак є дорогим, а лікування проблем зі здоров’ям може бути тривалим і витратним.

Як підготуватися до утримання собаки з високими витратами

Досліджуйте породу. Перед тим як завести собаку, уважно вивчіть її характеристики, можливі захворювання та фінансові витрати.

Регулярні огляди. Профілактика завжди дешевша, ніж лікування, тому важливо регулярно показувати улюбленця ветеринару.

Пам’ятайте, що любов до вашого чотирилапого друга не вимірюється грошима. Проте усвідомлений вибір породи та відповідальний догляд допоможуть забезпечити довге та щасливе життя вашого улюбленця.

Ми також писали про те, що взяти у дорогу для улюбленця.

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