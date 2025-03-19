Топ-5 правил адаптації папуги на новому місці

Папужка, яка вперше потрапила у нову оселю, може відчувати сильний стрес і їй потрібен час для адаптації, тож саме правильний підхід власників допоможе зробити цей процес менш тривожним.

На сторінці centralna.vet розповіли про п’ять важливих правил, які допоможуть папузі швидше звикнути до нового місця проживання.

Вибір місця для клітки. Розташовуйте клітку папужки біля стіни – це створить відчуття безпеки та затишку. Птаху буде легше освоїтися, якщо хоча б з одного боку він почуватиметься захищеним. Мінімум турботи у перші дні. Не намагайтеся одразу встановити контакт із папугою – йому потрібен час, щоб звикнути до нової оселі. Уникайте зайвий раз підходити до клітки та різких рухів, не турбуйте його без потреби. Так пташка швидше зрозуміє, що їй нічого не загрожує та почне досліджувати територію. Делікатність у догляді. Під час заміни корму та води дійте спокійно і без різких рухів. Говоріть тихим голосом, не створюйте зайвого шуму, щоб не лякати папужку. Це допоможе йому відчути себе комфортніше та безпечно. Контроль рівня шуму. У перші дні після переїзду варто знизити загальний рівень шуму в оселі. Гучні звуки, різкі вигуки чи голосна музика можуть злякати папугу та уповільнити процес адаптації. Правильний раціон. Перед тим як змінювати раціон папуги, дізнайтеся, чим його годували до покупки. Різка зміна їжі може викликати стрес і навіть проблеми зі здоров’ям. Нові продукти варто вводити поступово.

Термін адаптації залежить від умов утримання та вашої турботи. Здоровий папужка вже за кілька днів почне цікавитися новою кліткою, видавати звуки та гратися. Терпіння та увага – головні помічники у створенні комфортного життя для вашого пернатого друга.

Ми також писали про те, чи варто заводити папугу.

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