Топ-5 простих способів освіжити килим, щоб він мав приємний аромат / © Credits

Реклама

Домашній пил, шерсть тварин, плями від їжі, волога — усе це сприяє появі неприємних запахів, які проникають глибоко у волокна. Щоб повернути килиму приємний аромат і водночас не вдаватися до агресивної хімії, варто скористатися перевіреними засобами, які є на кожній кухні, про це розповіло видання Martha Stewart.

Харчова сода: природний поглинач запахів

Харчова сода — це безпечний, універсальний засіб, який ідеально підходить для дезодорування текстильних поверхонь. Вона поглинає неприємні запахи, не маскує їх, а нейтралізує. До того ж сода не шкодить навіть найделікатнішим килимам.

Інструкція:

Реклама

Перед нанесенням варто просіяти соду через дрібне сито, щоб уникнути грудочок.

Посипте нею килим, особливо у проблемних зонах.

Злегка втирайте її у волокна долонею чи щіткою з м’якою щетиною.

Залиште на кілька годин, а краще — на ніч.

Наостанок ретельно пропилотяжте поверхню.

Порада: можна додати до соди кілька крапель ефірної олії лаванди чи чайного дерева — це не лише додасть приємного аромату, а й допоможе знищити бактерії.

Оцет: ворог цвілі та бактерій

Оцет — ще один домашній герой у боротьбі з небажаними запахами. Його кислотна природа дозволяє знищувати мікроорганізми, які викликають запахи, а також боротися з цвіллю, яка часто з’являється у сирих приміщеннях.

Інструкція:

Змішайте 1 частину оцту з 2 частинами теплої води у пляшці з розпилювачем.

Злегка обприскайте забруднені ділянки. Уникайте надмірного зволоження.

Залиште на 15–20 хв. За необхідності промокніть надлишки чистим рушником.

Дайте килиму повністю висохнути. Після цього запах оцту зникне, разом із неприємними ароматами.

Порада: не використовуйте оцет на вовняних килимах — кислота може пошкодити волокна.

Бура з харчовою содою: подвійний удар по запахах

Бура — менш відомий, але дуже ефективний засіб для глибокого очищення. У поєднанні з харчовою содою вона створює потужну формулу для нейтралізації навіть найстійкіших запахів.

Застереження: бура — це хімічна речовина, тож під час роботи з нею слід дотримуватися обережності. Використовуйте захисні рукавички, маску та добре провітрюйте кімнату.

Інструкція:

Змішайте буру та соду у рівних частинах.

Посипте суміш на килим і втирайте її.

Залиште на 15–20 хв, не допускайте контакту дітей чи тварин з обробленою поверхнею.

Ретельно пропилотяжте.

Лимон: природна свіжість цитруса

Свіжий лимон не лише додає життя салатам, а й чудово справляється з неприємними запахами у килимах. Завдяки природним антибактеріальним властивостям та яскравому аромату він освіжить ваш дім.

Інструкція:

Вичавіть сік з кількох лимонів, розбавте його водою у співвідношенні 1:1.

Перелийте розчин у пляшку з пульверизатором.

Злегка обприскайте килим, уникайте надмірного зволоження.

Дайте йому повністю висохнути на повітрі.

Пропилотяжте після висихання, щоб підняти ворс.

Додатково: можна додати трохи лимонної цедри до суміші для вираженішого аромату.

Горілка: несподіваний союзник чистоти

Хоч це може здатися дивним, але звичайна горілка без запаху — чудовий дезінфектор. Вона не лише вбиває бактерії, а й швидко випаровується та не залишає запаху.

Інструкція:

Перелийте горілку у пульверизатор.

Обережно обприскайте килим, уникайте надмірного зволоження.

Залиште на 15–20 хв.

За необхідності промокніть надлишки рушником.

Дайте килиму висохнути природним шляхом.

Як зберегти свіжий аромат надовго

Щоб ваш килим завжди приємно пахнув, важливо не лише вчасно дезодорувати його, а й дотримуватися щоденних правил догляду:

Регулярне прибирання: пилотяжити килими принаймні раз на тиждень, а якщо у домі є тварини — частіше.

Швидка реакція на розливи: негайно прибирайте рідину чи залишки їжі, не давайте їм вбратися.

Килимки біля дверей: розмістіть їх біля входу до помешкання, щоб зменшити кількість бруду, яка потрапляє на килим.

Вентиляція: відкривайте вікна, користуйтеся вентиляторами чи кондиціонером, щоб повітря циркулювало та не застоювалось.

Періодичне освіження содою: посипайте килим харчовою содою раз на кілька тижнів для підтримання чистоти та приємного запаху.

Декілька простих, але дієвих рішень допоможуть зберегти аромат свіжості надовго, навіть без використання дорогих засобів. Іноді найкраще — це найпростіше.