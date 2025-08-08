Не відкладайте на осінь: 5 причин купити осушувач повітря влітку

Топ-5 причин купити осушувач повітря влітку та не чекати до зими / © Associated Press

Але видання Woman&Home розповіло, що купувати осушувач повітря краще саме влітку, а не з настанням осінніх дощів чи зимових протягів. Виявляється, саме у теплу пору року цей прилад може стати не менш корисним, ніж у сезон опалення. Ось п’ять причин, чому влітку осушувач — це не примха, а турбота про комфорт, здоров’я і навіть бюджет.

Пліснява та сирість навіть у спеку

Багато хто вважає, що проблема вологи зникає разом зі снігом. Але будьте обережні, адже висока температура не гарантує сухості у приміщеннях. Якщо у домі слабка вентиляція, навіть у спеку можуть з’явитися конденсат, вологі плями, пліснява чи грибок. Цвіль розвивається вже за відносної вологості близько 68%. А влітку цей показник часто перевищує 70%.

Найвразливіші зони — ванна кімната, кухня, спальня з душовою, а також підвал та мансарда. Осушувач допоможе підтримувати безпечний мікроклімат навіть у спеку.

Відкриті вікна — не завжди вихід

В ідеалі, влітку хочеться тримати вікна навстіж. Але якщо ви живете біля дороги, страждаєте від алергії на пилок або просто не хочете впускати гаряче повітря з вулиці, у багатьох також працює кондиціонер, а відчинені вікна знижують його ефективність.

У таких випадках осушувач дозволяє позбутися зайвої вологи без необхідності провітрювання.

Допоможе сушити одяг навіть у дощ

Не всі дні літа — сонячні. Дощі, похмурі тижні чи навіть задимленість, наприклад, через шашлики сусідів під вікнами, можуть ускладнити сушіння білизни на вулиці. Осушувач стане чудовою альтернативою сушарці чи енергомісткій пральній машині з функцією сушіння.

Осушувач споживає у 3–4 рази менше електроенергії, ніж звичайна сушарка. Це не лише економно, але й дбайливо до тканин.

Полегшить симптоми алергії

Якщо ви чи хтось із родини страждає від алергії на пилок або має бронхіальну астму, надмірна вологість повітря може посилити симптоми. Особливо, якщо до неї додається спека.

Багато моделей осушувачів оснащені НЕРА-фільтрами, які ефективно очищають повітря від пилу, алергенів та пилку. Якщо у вас немає окремого очищувача повітря, шукайте осушувач із функцією фільтрації. Це «два в одному”і комфорт, і здоров’я.

Допоможе відчути приємну прохолоду

Хоча осушувач не знижує температуру, він робить повітря «легшим». Шляхом зменшення вологості тілу легше віддавати тепло через піт, саме тому у сухому повітрі вам може бути комфортніше навіть без кондиціонера. Сухе повітря сприяє кращому випаровуванню поту, а отже, тіло ефективніше охолоджується.

Не чекайте, поки на вікнах з’явиться конденсат, а стіни вкриє пліснява. Осушувач — це не лише зимова техніка. Влітку він може забезпечити комфорт, зменшити ризики для здоров’я та навіть зекономити на електроенергії.