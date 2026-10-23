Топ-5 приладів, які небезпечно вмикати в одну розетку / © Credits

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Ми звикли підключати до розеток одразу кілька приладів, особливо коли бракує вільних гнізд. Проте надмірне навантаження на електромережу — не дрібниця, воно може пошкодити техніку, розплавити розетку чи спричинити займання. Видання Good Housekeeping пояснило, які пристрої не варто підключати до однієї розетки, подовжувача чи електричного кола.

Кухонна техніка, яка нагрівається

Аерогрилі, тостери, електрогрилі та мультиварки можуть споживати близько 1000 Вт і більше під час нагрівання. Якщо одночасно ввімкнути два такі пристрої в одну розетку чи перевантажити спільне електричне коло, ризик перегрівання зростає.

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Звертайте увагу на тривожні сигнали, на кшталт, частого спрацювання автоматичних вимикачів, вилка чи розетка стають гарячими, навколо з’являються потемніння чи відчувається запах горілого.

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Фени та стайлери

Фен може споживати до 2000 Вт, а потужний мультистайлер створює додаткове навантаження. Тому одночасне використання кількох приладів для укладання волосся через одну розетку чи подовжувач може бути небезпечним.

Краще підключати їх до окремих розеток і попередньо переконайтеся, що вони не належать до одного перевантаженого електричного кола.

Холодильники та кондиціонери

Прилади з компресорами, зокрема холодильники та кондиціонери, під час запуску можуть короткочасно споживати значно більше електроенергії, ніж у звичайному режимі. Якщо під’єднати до одного кола, наприклад, портативний кондиціонер і мініхолодильник, сумарне навантаження може стати надмірним.

Для такої техніки важливо дотримуватися вимог виробника щодо підключення та не використовувати випадкові подовжувачі чи трійники.

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Електричні обігрівачі

Навіть компактний обігрівач може споживати 750 Вт, а багато моделей — 1500 Вт і більше. Два пристрої, підключені до одного подовжувача, здатні створити небезпечне навантаження.

Якщо потрібно обігріти велику кімнату, не намагайтеся розв’язати проблему, просто ввімкнувши кілька обігрівачів в одну розетку. Дотримуйтеся інструкцій виробника та не підключайте обігрівачі через перевантажені подовжувачі.

Електроінструменти

Циркулярні пилки, фрезери та інші потужні інструменти під час роботи можуть разом споживати понад 3000 Вт. Якщо увімкнути їх до одного електричного кола, це може спричинити перевантаження.

Для майстерні з кількома потужними інструментами варто передбачити відповідну проводку та окремі кола, які має оцінити кваліфікований електрик.

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Головне правило електробезпеки — не кількість вилок у розетці, а сумарне навантаження на електричне коло. Навіть розетки у різних кімнатах можуть бути підключені до одного автомата. Якщо ви не знаєте можливостей своєї мережі, зверніться до електрика. А якщо розетка нагрівається, темніє чи пахне горілим, припиніть її використання та безпечно відключіть живлення. Краще перевірити електромережу вчасно, ніж ризикувати технікою та безпекою дому.

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